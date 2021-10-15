周家怡遊走ViuTV、TVB拍劇　自由穿梭兩台冇後果：新時局要改變下

由梁詠琪（Gigi）、袁富華、潘燦良、周家怡、強尼等擔崗主演的ViuTV電視劇《反起跑線聯盟》今日（15日）舉行開鏡拜神，周家怡是次在劇中飾演一名單親媽媽，性格親和、甚得小朋友歡心，第二度飾演媽媽角色的家怡表示：「我諗而家差唔多年紀要做媽媽角色！」問起會否是現實中的預習，家怡說：「單卵繁殖搞唔掂！我自己一個（指單身）冇諗咁多，但拍戲嘅時候係打動嘅，小朋友真係好得意，最緊要係好乖，曳就會即刻唔想生！（想結婚？）搵咗個男朋友先啦，（有人追？）唔知點解，堅係冇！隨緣啦。」
周家怡搭檔鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣等主演的無綫（TVB）台慶劇《星空下的仁醫》下周播出，家怡更是昨日才出席完友台宣傳活動，今日就輪到ViuTV《反起跑線聯盟》開鏡，問起是否現時已經無需「過冷河」，她就說：「ViuTV好好，我諗佢冇呢啲嘢，同埋我覺得而家都新時勢、新時局，應該都要改變下！我好慶幸《仁醫》係繼《怒火街頭》班底再合作，我諗所有嘢都唔好諗得太複雜，我哋作為前線基層，大家一個團隊都係想做好件事，其他佢哋諗咩唔理喇，自己演好部戲最緊要，都好開心可以再拍ViuTV嘅戲。」問起兩台工作模式會否不同，家怡就表示大同小異：「因為TVB嗰個係外判，唔係以前嘅拍攝模式，啲Crew以前都有合作過。」
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