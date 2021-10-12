蟲前有10個女仔｜陳俞希爆沈殷怡「變態」趣向：喺屋企捉曱甴玩

陳俞希（Hailey）、沈殷怡（Shirley）周二（12日）出席ViuTV綜藝節目《蟲前有10個女仔》記者會，Shirley對於爬蟲類動物毫不害怕的態度反而令節目組大感頭痕：「思前想後我都冇好驚嘅昆蟲！不過拍當日我都搵到一個中國水龍嘅大型蜥蝪，佢條尾已經係我手臂咁長，深夜中見到一道青色嘅光，我就好興奮；原來係啲人買嚟養完又拎去放生，就破壞咗嗰個山頭嘅生態系統。」



Hailey透露在拍攝《蟲前有10個女仔》前填寫的問卷問及她有什麼動物是想見的，她斬釘截鐵地回應：「冇，我屋企乜嘢都有！我放狗會見到野豬、箭豬、牛，佢哋係光明正大好似行街咁，基本上每星期都見到一兩次，所以已經覺得唔新奇。」Hailey指自己惟獨怕的是昆蟲類：「我好驚青蛙因為冬天佢哋會匿藏喺我嘅鞋入面，仲會捐到最入面嘅鞋頭，我着鞋奇怪點解塞唔到隻腳入去，Feel到唔妥仲發現佢望住我，抗拒青蛙係呢一個原因！」

Hailey大爆Shirley絲毫不抗拒昆蟲之餘，更不時在家「捉曱甴玩」。（葉志明攝）

Hailey又大爆Shirley大膽到不抗拒昆蟲之餘，更不時在家「捉曱甴玩」，Shirley就反駁指未到那麼變態的程度：「我室友Yoshi（余逸思）好驚蛇蟲鼠蟻，屋企發現蠹魚、曱甴都係我徒手捉。」隨即被Hailey質疑為何要徒手：「妳鍾意摸吓佢哋？」Shirley續指捉到後會放生，皆因比起活生生的昆蟲，更怕扁了的昆蟲質感。