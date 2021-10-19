《Running Man》向《魷魚遊戲》致敬　落足心思神複製劇中場面

由影帝李政宰及朴海秀等人主演的韓國Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임）早前在全球多個國家爆紅而掀起追劇熱潮，韓國國民綜藝《Running Man》亦唔執輸玩埋一份，竟然能夠在小小的錄影廠完美呈現出《魷魚遊戲》的多個場景、遊戲和橋段，節目組超高質的還原度令網民深感佩服。



《魷魚遊戲》已成為Netflix史上最受歡迎的影集。（Netflix）

《Running Man》亦唔執輸玩埋一份。（《Running Man》影片截圖）

《Running Man》節目組表示已經事前得到《魷魚遊戲》製片方的同意進行該集的拍攝，並將該遊戲命名做「八爪魚遊戲」，因為八爪魚的市價遠比一條魷魚還要便宜。在遊戲正式開始之前，就已經有裝扮成桃紅色服裝的工作人員與劉在錫、金鍾國及宋智孝等人玩打紙片（又稱紙板），並向他們遞上《魷魚遊戲》中同樣出現過的卡片，邀請他們玩能獲得300萬韓元獎金的「八爪魚遊戲」。

《魷魚遊戲》中出現過的卡片亦有登場。（《Running Man》影片截圖）

六位成員們之後換上綠色運動服，兼蒙上眼睛躺在床上被桃紅色服裝的工作人員推到錄影廠入面。（《Running Man》影片截圖）

全昭旻自認似韓美女。（《Running Man》影片截圖）

七位成員們之後換上綠色運動服，兼蒙上眼睛躺在床上被桃紅色服裝的工作人員推到錄影廠入面，而錄影廠內的佈景竟然與劇中色彩繽紛佈置幾乎一模一樣，再加上背景音樂和宣布遊戲規則的機械人聲都一模一樣，令他們都不禁表示確實有點緊張，紛紛大呼「這規模真的很大」、「這緊張感真的不是開玩笑的！」、「好驚！」。除了開場相似，就連道具都落足心思，劇中裝着獎金的小豬錢罌、顯示生存人數及獎金總額的電子螢幕、甚至劇中遊戲椪糖、拔河、彈珠、甚至連能互相殘殺的停電時間都有，可說是非常忠於原著，向這部Netflix史上最受歡迎的影集致敬。

錄影廠內的佈景竟然與劇中色彩繽紛佈置幾乎一模一樣。（《Running Man》影片截圖）

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