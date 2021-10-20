聲生不息丨TVB聯同芒果TV歌唱選秀騷招生　《我是歌手》班底製作

上月內地已有傳芒果TV與無綫（TVB）合作舉行「超S級港樂歌唱競演節目」，節目綜旨標明是要「重塑港樂經典金曲」，包含粵語金曲、港產國語、港風融合、煥新填詞等。今日TVB終於正式宣布，與芒果TV合作的《聲生不息》正式招生。

有傳王祖藍促成TVB與芒果TV合作。（資料圖片）

早前有傳回巢任首席創意官的王祖藍促成合作，今次招生海報亦講明，《聲生不息》會「聯同《我是歌手》原班人馬推廣港樂金曲」，尋找熱愛廣東歌、具演唱能力、音樂創造力、舞台魅力的歌手，招募要求為年滿18歲，新晉、現役歌手、演藝人員及新秀都可報名，晉級後會與全國選手對壘。對比內地之前流傳的招生海報，少了一項「無違法犯罪、無劣跡前科」，不過今次報名期非常趕，要在本月24日前報名，即少於一周時間準備。

《聲生不息》招生。

芒果TV是湖南衛視網際網路影片平台，過往製作過多套內地大熱綜藝，包括《妻子的浪漫旅行》系列、《乘風破浪的姐姐》系列、《披荊斬棘的哥哥》等，幾位港星陳小春、張智霖、梁漢文、謝天華更在《披荊斬棘的哥哥》組成「大灣區五人組」，大受歡迎。

同場加映：孖黎耀祥開直播回應《巾幗梟雄4》 鄧萃雯：我檔期都留過出來了