江若琳案｜接受培訓提醒要同傳媒講有歌手夢　「咁講DJ會播多啲」

江若琳（Elanne，原名江玲）與前經理人公司寰宇的合約糾紛官司，今日繼續於金鐘高等法院進行聆訊。上午9:45 江若琳與老公蕭唯展十指緊扣抵達法院應訊。而林小明則沒有到庭。

江若琳與老公十指緊扣到庭應訊。（葉志明攝）

律師指出江於04年的合約有講明，她在05年年滿18歲時就要再簽一份合約，與04年內容是一樣的，江表示她當年簽約時，已清楚被告知她不可以就合約去尋求第三方的意見，只可以向公司律師諮詢。「我出道嘅時候，經理人已同我做一系列培訓，教我要同傳媒講我有一個音樂嘅夢想，話我自細好鍾意音樂，有個想做歌手嘅夢想，咁樣講啲DJ先會播多啲我嘅歌，標哥、Kelly同埋音樂嘅promoter都有同我咁樣講過。」

律師問這些說話是否她當時內心真正想法，江說：「唔係，我話夢想係無價，但係其實我想講夢想係好貴，因為所有嘅錢都係我畀嘅，不過我唔可以咁樣講。」律師指出她曾對傳媒講她自資7位數出碟，江說：「其實每一樣嘢都係有因同有果，我咁講係因為我喺08年受咗一個好大嘅委屈，捲入林生嘅家事當中，我同記者講係因為要自資出碟而導致銀行戶口得返雙位數，當時我係畀人屈到一個地步，呢次係去到一個絕路，令到我要講出嚟。」江又表示寰宇沒有帶她去見其他唱片公司的人。

江表示不知道當年李彩樺在寰宇時是否需要墊支出碟，但知道男子樂團Square跟她一樣要墊支出碟。律師指出06年有一個協議是寰宇有找其他公司去幫她處理音樂上的事宜，她表示：「完全唔知道。」

林小明今早沒有出庭。（資料圖片）

法官指出原告人是UAM即寰宇旗下的經理人公司，有別於寰宇集團，叫控方律師要搞清楚。江表示不知道集團旗下有其他公司去處理她的音樂事宜，也沒有人跟她講過，她接洽的只是她的經理人公司。律師問到江知否她所唱的歌版權是屬於她的，江說：「我唔知。」法官即提醒律師要搞清楚歌曲版權是否真的屬於江，律師表示會查核之後才再問這問題。律師問江是否同意推出歌曲後所得的錢要在較後時間才會收到，江說：「我唔識呀，全部都係公司處理嘅。」

案件編號：HCA 1225/2014

寰宇主席林小明早前供詞重點。(詳看下圖)