陳柏宇為年底紅館個唱勤練聲　怕聲帶出事借宣傳句語激勵人心

陳柏宇（Jason）早前宣布將於12月舉行一連兩場紅館演唱會，現正密鑼緊鼓籌備中，不過他最著緊的是曾經兩度受損的聲帶。令Jason或多或少都有少許擔心。



陳柏宇早前宣布將於12月舉行一連兩場紅館演唱會。

自出道以來，Jason因兩度聲帶受損而影響了唱歌。自此之後都有少少陰影，所以現在每日學唱歌都會監察聲帶狀態，好好保護聲帶。他亦深明唱好歌不是一朝一夕的事，希望能夠追求進步、不停挑戰自己：「唱歌係無止境，好希望幾年後可以令自己更容易處理要唱嘅歌，因為自己啲歌比較難唱，亦希望聲線上有變化，man啲，可以駕馭每一首歌。我覺得聲線是應該同人成長一樣，隨年紀有不同變化。」練聲以外，Jason透露背歌詞反而是一大難題，他往往是用最多時間去準備，不過Jason承諾會背好歌詞的同時，他都呼籲粉絲今次來看演唱會時記得背熟歌詞，到時就可以跟他一起大合唱。

陳柏宇在各方面都積極作準備。

演唱會離不開的話題，當然還有騷肌環節，Jason上次在紅館開唱赤膊兼大騷麒麟臂，今次粉絲們自然期待可以再有機會見到，不過Jason卻大賣關子：「今次演唱會最追求唔係呢方面，但運動的確對自己體能同心態有益，所以有時間就會做Gym，而節食係想健康，因為為演唱會準備會多咗時間出面食飯，相對食嘅嘢會無咁健康。」

Jason上次在紅館開唱赤膊兼大騷麒麟臂，今次粉絲們自然期待可以再有機會見到。

Jason在各方面都積極作準備，另一方面他亦落手落腳為演唱會拍攝宣傳片，由構思、演出、導演、剪接全部一腳踢，說：「一直都好想拍自己喜歡嘅內容，又鍾情拍搞笑嘢，所以用咗今次準備紅館演唱會嘅幾個重要環節，拍咗幾條主題短片。」繼早前推出了拉筋篇及背歌詞篇後，Jason今晚6時將推出「練聲篇」，但片中的Jason未有重提聲帶受損一事，反而變管加厲練到七孔流血！在鏡頭背後Jason用了紅色眼藥水加工，現場的工作人員看到Jason的加工妝容後，笑言都有點嚇人，但仍力保靚仔容貌。除了網上宣傳外，唱片公司亦在港九各地為個唱進行宣傳造勢，而Jason早前趁空檔也特地去打卡留念，更說：「呢個個唱海報喺聽日嘅優先發售前出街，除咗為咗宣傳外，當中嘅宣傳句語『你為了甚麼而奮鬥？』亦想激勵大家繼續為自己嘅目標而奮鬥，喺鬧市中為大家帶嚟力量！」

陳柏宇落手落腳為演唱會拍攝宣傳片，由構思、演出、導演、剪接全部一腳踢。