七仙羽唔怕棟篤笑最驚做MIRROR演唱會嘉賓：一粒老鼠屎整臭一鍋粥

七仙羽昨晚擔任少爺占《朱豔強自己一條Show》嘉賓，棟篤笑都難她不倒。（周倪瑩 攝）

少爺占昨晚（21日）在灣仔修頓場館舉行首場《朱豔強自己一條Show》棟篤笑Talk Show，請來Ansonbean（陳毅燊）、Ben（趙祥誠）、Jeffrey（魏浚笙）以及近來人氣爆燈的風水師七仙羽（七師傅）擔任嘉賓帶來多個精彩表演，看到觀眾拍手叫好、笑聲不斷。



七師傅笑言不敢擔任MIRROR和ERROR的演唱會嘉賓。（周倪瑩 攝）

七師傅自從拍攝多個ViuTV節目如《鬼同妳上位》、《考有Feel》及《七救星》後人氣暴漲，不但一口氣接下多個廣告，更接連獲邀拍MV、拍戲，如今更涉獵擔任各個大騷的嘉賓，想不到竟然連上台講棟篤笑都難不倒她：「我都冇諗過（會表演棟篤笑），其實我係想放長線釣大魚，因為我想佢上我個節目《七救星2》，如果我無端端要佢拍我驚佢拒絕我！」她笑言自己在台上的gag其實並沒有事先構思好，全都是爆肚：「我每一次拍節目想做啲咩，之前都冇諗，全部都係自由發揮，因為我試過諗太多而好緊張，反而乜都唔好諗輕輕鬆鬆會冇壓力。」

問到有沒有人邀請七師傅擔任演唱會嘉賓，她笑言「我都好驚」：「暫時冇，我都好驚啊，萬一請我都唔知點算，唱又唔係，跳又唔得！」七師傅雖然與MIRROR及ERROR關係親近，不少粉絲都樂見師傅與他們合作，但她本人卻拒絕：「有句俗語叫『一粒老鼠屎整臭一鍋粥』，人哋MIRROR ERROR唱歌咁好聽，我去到咪整壞人哋演唱會嘅氣氛，啲粉絲一定鬧我，去到盞搞！」