換命真相 | 楊卓娜喊戲連場唔覺悶　獲封「喊戲專業戶」感搞笑

無綫（TVB）電視劇《換命真相》昨晚（25日）一集，譚俊彥（飾時光）憶起鄧佩儀（飾張旻）時光倒流前是因車禍而死，飾演鄧佩儀阿姨的楊卓娜趕抵醫院後失聲痛哭，怪責譚俊彥沒有好好保護鄧佩儀，再一次演繹爆喊演技。



楊卓娜在《換命真相》中再有喊戲。（劇集截圖）

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43歲的楊卓娜入行廿年，拍劇無數，因為在多套電視劇中都有出色喊戲，被冠以「喊戲專業戶」之稱。對上一套《我家無難事》，她飾演的美蘭當年難忍老公不負責任兼爛滾，終爆Seed堅決離婚。卓娜全程沒有流過半滴眼淚，聲嘶力竭地喊出忍耐已久的憤慨及抑鬱，網民都大讚她的演技非常純熟又催淚。

呢幕爆Seed嗌離婚戲，連把聲都戲味十足，少啲演技都搞唔掂。

她接受《香港01》訪問時表示，第一次聽自己被冠以「喊戲專業戶」之名，認為非常有創意：「我唔介意喊戲嘅，其實我覺得喊係唔同嘅情感表達，喜怒哀樂都係千變萬化，人生都係圍繞住呢啲主題去做，所以喊戲我唔覺得會悶，反而係有冇投入到個角色，帶動到觀眾。」

她指最悶的並非是喊戲，反而是接了沒有發揮空間的角色。她續透露，她剛拍攝完新劇《童時愛上你》也是喊戲連場，但她非常享受拍攝過程。她又形容自己比較感情澎湃，所以鍾情於演感情戲。

楊卓娜多年來演盡寡婦、單親媽媽和失婚婦人等角色！（劇照）

另外，楊卓娜因多次飾演寡婦和單親媽媽，被視為「TVB御用寡婦」。而劉佩玥（Moon）在《逆天奇案》、《把關者們》和《換命真相》連續三劇中都飾演寡婦，似乎要與她一爭高下。卓娜笑言：「有咩？我冇留意喎！不過我知道佢喺《把關者們》有做媽咪。最緊要佢Enjoy個角色，如果佢有芥蒂，佢唔鍾意嘅，咁就係幫個角色打咗折扣。」

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楊卓娜不介意被稱為「TVB御用寡婦」，她坦言：「如果大家有更加多嘅創意，我都好想知仲可以有咩形容詞，長知識。」

劉佩玥連續三劇都做寡婦，被指是新一代「TVB御用寡婦」。（劇集截圖）

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