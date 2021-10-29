李國麟靠「鳩摩智」內地吃得香　變直播帶貨藝人吸6千觀眾收睇

藝人李國麟近年已經將重心轉移內地發展，憑着24年前於劇集《天龍八部》中飾演的鳩摩智角色屢接不少工作，在內地非常吃得開。除了靠鳩摩智獲邀請上綜藝節目﹑登台之外，最近更再次扮演鳩摩智一角加入直播帶貨行列， 並獲得超過6千名觀眾收看，成績尚算不俗，可見這一個角色為他帶來可觀的收入。

李國麟現時專注在內地發展。（李國麟微博圖片）

拍過不少電視劇集的李國麟，在內地觀眾心目中他就是永遠的鳩摩智，這些年來他曾靠該角色登上內地各大綜藝節目《王牌對王牌》﹑《導演對我下手了》等，還有到各大城市登台。近日，再身穿戲服梳起古裝頭黐上大耳朵造型的他現身直播平台帶貨，眼見他同女主播有說有笑，而且全程笑容滿面向觀眾推介貨品，非常盡責，而難得再以經典角色現身當然吸引不少觀眾捧場，有超過6千名觀眾看他直播。

李國麟再扮鳩摩智變帶貨藝人。（微博圖片）

而李國麟目前已經67歲了，還不停四處登台工作，有網友就覺得賺錢是無所謂，但總以靠角色去賣情懷這一點卻令人反感，覺得他在自貶身價。

靠鳩摩智角色接了不少工作的。（微博圖片）