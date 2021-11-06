盤點《無神之地不下雨》10大看點　燒腦程度直迫神劇《想見你》

【無神之地不下雨／想見你】2019年推出優質燒腦神劇《想見你》的三鳳製作，2021年帶來了《無神之地不下雨》，先前公佈過卡司名單就很讓人期待，終於確定上月在台灣愛奇藝國際站、華視全台首播，八大戲劇台播出。



由曾之喬、傅孟柏、顏毓麟主演，柯佳嬿、鄭元暢友情出演，上演一段眾神與人們的糾葛故事，爆米花小姐整理《無神之地不下雨》10大看點，一起期待雨神的到來吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《無神之地不下雨》看點1.劇情介紹

《無神之地不下雨》取材自阿美族泛靈神話所建構的原創架空世界觀，描述地球環境遭到破壞，原先眷顧著這片土地的眾神決定收回自己的祝福，隨著雨水離開人間，女主角謝天娣和雨神‘Orad的愛情也隨著眾神們的離開步入倒數階段，故事以愛情為主軸，帶出環境和神靈議題，想必能再創一波風潮！

《無神之地不下雨》看點2.團隊陣容

《無神之地不下雨》由新銳導演洪子鵬與《想見你》金鐘編劇簡奇峯合作打造，《想見你》當年掀起一波燒腦討論，編劇簡奇峯曾執筆過《必娶女人》、《稍息立正我愛你》、《花是愛》等劇，這次會帶給大家一個什麼驚奇的故事和世界觀呢？洪子鵬也執導過《靈異街11號》、《公視人生劇展－陽光電台不打烊》等劇，曾之喬表示「這是她看過最漂亮的雨戲」，更讓人期待導演呈現的畫面啦！

《無神之地不下雨》看點3.曾之喬×傅孟柏「雨天CP」

曾之喬飾演的女主角「謝天娣」，是個性帶點迷糊又迷信的凡人角色，常把「謝天謝地」掛在嘴邊，從小就跟雨神相識，但她卻沒有記憶，這之中的謎底也很讓人期待，首波預告中曾之喬穿著高中制服，吹彈可破的肌膚超有說服力，完全就是少女謝天娣！（雨天CP深入介紹）

傅孟柏飾演造物主在人間的代行者「雨之神」，名字叫‘Orad，更有掌控雨水、瞬間移動的能力，首波預告他直接霸氣告白「我根本不在乎這個世界會變得怎樣，因為這個世界跟妳，我選擇妳！」有超能力又深情根本是新男神人選啊！傅孟柏在劇中也有許多精湛演出，雨神更是演員一致認為最難詮釋的角色，大家可以期待一下啦！

《無神之地不下雨》看點4.柯佳嬿×鄭元暢友情出演

《無神之地不下雨》的兩位重要配角，更請來柯佳嬿和鄭元暢友情出演，柯佳嬿飾演雲之神Toem，可以自由穿梭人心、揭穿所有虛實，劇中多次想要危害謝天娣，還好有雨神‘Orad的守護及幫助，雲之神Toem和雨神‘Orad有著不為人知的感情線，這是挑戰新形象也讓柯佳嬿大過戲癮。

許久沒有拍台劇的鄭元暢，這次出演風之神Fali，掌管因果矯正司，矯正所有錯誤的因果，主導眾神撤離人間的任務，擁有瞬間移動與修改記憶的能力，是劇中的關鍵角色，根據鄭元暢本人的說法劇情後期也會有大驚喜和反轉，大家可以期待一下！

《無神之地不下雨》看點5.大勢演員陣容

顏毓麟飾演身兼哲學系教授的智慧之神李溥輝，和其他神靈不同，是從人類的智慧中所生，因此他更熱衷與人類為伍，在劇中是雨神‘Orad的萬年好友，而他的控制狂老婆梳理女神Malusakadat，則是由郭書瑤演出，職責是協助風之神Fali管理人世間所有的因果，總是將東西收拾得井井有條，無法接受任何不符合邏輯和秩序的事情。

柯淑勤飾演巴奈，是女主角謝天娣的奶奶，但同時也是個Sikawasay（祭師），背負著許多使命，唯有少數時間，才能在小天娣面前像個普通的慈祥奶奶，對她說著許多關於部落的神話故事，劇中也有許多柯淑勤用阿美族語施法的畫面，莊嚴又神聖讓人瞬間入戲。

女主角謝天娣的同事則是由林雨葶、劉育仁、林玉書三位新生代演員出演，他們和謝天娣一起在山峯私旅工作，在劇中是人類代表，給大家一點溫暖搞笑的互動。

《無神之地不下雨》看點6.精彩客串

除了主要配角之外，《無神之地不下雨》的客串名單超級精彩，珊瑚之神Raka由金鐘視后鍾欣凌客串演出，在預告中出現短短幾秒就讓人相當經驗，篇幅雖少但是很感人，綠繡眼之神Cariwciw則由嚴正嵐出演，她是巴奈的守護神，也會有感人的場景，此外，還有于子育、姚愛寗、陳珮騏、張家慧、孫盛希等人客串，從演員名單就知道這部劇每個角色都非常重要！

《無神之地不下雨》看點7.浪漫戀愛

《無神之地不下雨》主打末日愛情影集，愛情線是非常重要的環節，謝天娣和雨神‘Orad，從小相識手上還戴著對戒，雨神多次消除她的記憶，但卻因為一場意外而打破一切，讓謝天娣不小心看到自己的未來，並引發了一連串的意外，兩人也在日漸相處中產生感情，兩人的CP感也非常搭，劇中半同居的氛圍超級甜蜜啊！

《無神之地不下雨》看點8.燒腦劇情

《無神之地不下雨》有非常多時間線，謝天娣從小到大的記憶，加上複雜的神界關係，可以說是非常燒腦，劇組還特別發了「時間軸」給演員，相信正式播出大家也會一起來拼湊時間順序。

《無神之地不下雨》看點9.豪華OST陣容

一部好的劇，就要有扣人心弦的歌曲，《無神之地不下雨》的片頭曲由陳零九及邱鋒澤組成的「九澤CP」演唱〈最後一秒鐘〉，抒情搖滾超級洗腦；而片尾曲則是由孫盛希演唱〈雨不停。流〉，吉他的旋律配上孫盛希的迷人嗓音，超級有魅力，歌詞「我不管整個世界都崩壞，誰說陽光明天會燦爛」帶有一點小哀傷，希望不要太虐啊！詢問度超高的插曲則是由原子邦妮演唱〈成為你的所有〉，空靈嗓音貫穿全劇。

《無神之地不下雨》看點10.阿美族語＋日文

《無神之地不下雨》取材自阿美族泛靈神話，因此劇中的神祇名字都是阿美族語，大家可以去感受原住民語的美好，而女主角謝天娣則是在旅行社上班，負責日本團的客戶，在劇中也會聽到喬喬流利的日文，看劇還能順便學第二外語啦！

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