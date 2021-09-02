小薰黃瀞怡終極一脫揚威新加坡奪獎《追兇500天》性愛戲一絲不掛

小薰（黃瀞怡）、莫子儀主演《追兇500天》，日前榮獲新加坡亞洲內容大獎的「亞洲最佳電視電影獎」，繼去年入圍金鐘後，小薰首次挑戰女性心理犯罪題材劇集即屢獲肯定，令她對類似角色著迷，更激起挑戰欲望，聽聞該劇集目前正籌拍第二季，忙向導演喊話想演「林美茹（角色）2.0」。



《追兇500天》中，小薰飾演已婚咖啡店老闆娘，除了要逃避殺夫嫌疑，更要展現魅力十足的異性緣，分別與高山峰、柯朋宇有大膽情慾戲、熱吻戲，壓抑情感中有爆發力，令導演蔡怡芬大讚「超乎水準的演出」，提起拍攝過程，一度還因性愛戲尺度大，驚得劇組打電話向經紀人報備，小薰則淡定表示戲拍攝前導演、演員都做了充分溝通、排練好幾個版本，並無任何「不舒服」的感覺，拍攝過程安心。

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戲裡和莫子儀的對手戲，小薰也印象深刻，由於兩人的角色對立，為了入戲，莫子儀私下直到戲煞科前3天才開口和小薰說話，第一句話就讚她：「你演得真的很好！」讓她嚇到：「莫子儀跟我說話了耶」，聽說該劇集正在籌備第二季，小薰還趕緊對導演喊話，「林美茹雖已入獄服刑了，但可以當郭偉強（莫子儀飾）的女性犯罪心理顧問，到監獄來探監。」

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莫子儀得知《追兇500天》獲獎，對於拍攝續集的可能性，非常期待，導演、編劇蔡怡芬也坦言目前正構思第二季劇本，「希望繼續以台灣真實奇案為靈感，讓莫子儀扮演的郭偉強，成為讓人印象深刻的怪咖神探，直視社會集體焦慮，破解各種匪夷所思的謎團！還有各種黑色幽默元素，讓觀眾又燒腦又會心一笑。」

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