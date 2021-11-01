Netflix 11月必睇10部全新影集與電影：紅色通緝令、華燈初上…

【Netflix 11月必睇】在經歷10月的《以吾之名》、《安眠書店》 第3季等強片後，Netflix在11月為大家帶來了由劉亞仁主演、讓人期待爆表的韓劇《地獄公使》；由姬嘉鐸（Gal Gadot）、賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、狄維莊遜（Dwayne Johnson）鐵三角所主演的電影《紅色通緝令》；林心如與楊謹華聯手主演的《華燈初上》；改編自知名電玩遊戲《英雄聯盟》的動畫影集《奧術》；改編自1990年代經典日本動畫的真人影集《星際牛仔》；打造了《變種特攻》、《神奇4俠》、《皇家特工》等重要漫畫的傳奇漫畫作家馬克米勒（Mark Millar）作品改編的動畫影集《神級大盜》⋯⋯等，此外，之前就很熱門《毒梟：墨西哥》與《養虎為患》也在這個月推出全新的第3季與第2季！



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《毒梟：墨西哥》 第3季 Narcos：Mexico｜影集｜11/5上線

之前第二季描述如今貴為墨西哥史上第一個販毒集團「瓜達拉哈拉販毒集團 The Guadalajara Cartel」教父菲利斯 Félix 奮力掌控權勢、擴張帝國，同時調解邁向教父大位期間逼不得已的種種背叛和犧牲，隨著旗下販毒集團的「廣場Plaza」出現摩擦，菲利斯也逐漸難以主掌大局。而到了全新第三季，新一代販毒集團首領們爭奪大權，政府探員遊走在正義和貪腐之間的微妙邊界，記者則設法查明真相⋯⋯

《看不透的兇手》The Unlikely Murderer｜影集｜11/5上線

改編自真實案件，平面設計師斯蒂格恩斯隆（Stig Engström）被指名是謀殺瑞典首相奧洛夫帕爾梅（Olof Palme）的頭號嫌犯。而本劇針對此一事件構思出虛構的詮釋，拼湊他如何靠著膽量和運氣，加上警方混淆等綜合因素，於生前成功逃過司法制裁。我們對斯蒂格恩斯隆有何瞭解？警方怎會在掌握相關線索的情況下，仍讓他逍遙法外？這並非一樁計畫縝密的謀殺案，恩斯隆從一開始就步步皆錯，他對行蹤所撒的謊也幾乎無人買帳。在瑞典斯德哥爾摩1986年那個命運之夜，究竟發生了什麼事？

《奧術》Arcane｜影集｜11/7上線

以知名電玩遊戲《英雄聯盟》為本，以精湛的動畫和懸疑的敘事帶出複雜的世界觀，也呈現出角色面臨的道德抉擇，內容深入刻劃兩座城邦之間的微妙平衡，一邊是富裕繁華的「皮爾托福 Piltover」，另一邊是破舊不堪的地下城「佐恩 Zaun」。兩城關係緊繃之際，新的發明更使情況火上加油：皮爾托福「海克斯科技」的新發明讓人人都能控制魔力，佐恩一種名叫「微光 Shimmer」的新藥會把人變成怪物，雙方的隔閡甚至蔓延至親友之間，而《奧術》的故事就在此時空背景下誕生，並生動描述《英雄聯盟》中包括菲艾（Vi）、吉茵珂絲（Jinx）、凱特琳（Caitlyn）、傑西（Jayce）和維克托（Viktor）⋯⋯等多位知名冠軍的事蹟。

《白色通行證》Passing｜電影｜11/10上線

改編自美國小說家妮拉拉森（Nella Larsen）的同名著作，故事講述1920年代的紐約，兩名兒時舊友久別重逢，而因為其中一人膚色較淺，所以得以讓她過著如白人般的生活，對於種族主義有截然不同的體驗與經歷，但隨著次的相聚，兩人的生活從此交織糾纏，原本屬於她們自己的世界也跟著分崩離析⋯⋯本片主演卡司包括露絲奈嘉（Ruth Negga）、泰莎湯普森（Tessa Thompson）、安德烈荷蘭（André Holland）、比爾坎普（Bill Camp）、亞歷山大斯卡斯加德（Alexander Skarsgard）⋯⋯等。

《紅色通緝令》Red Notice｜電影｜11/12上線

故事描述國際刑警組織已正式發出最高規格的「紅色通緝令」，誓言追拿全球頭號通緝犯，並由「聯邦調查局」傑出犯罪側寫員約翰哈特利John Hartley（狄維莊遜 飾）負責調查。約翰在全球展開逮捕行動，卻被捲進一場膽大包天的搶案。為了逮到全球頭號通緝犯、知名的藝品大盜「主教 The Bishop」（姬嘉鐸 飾），他不得不與世界頂尖的藝術竊賊諾蘭布斯Nolan Booth（賴恩雷諾士 飾）展開合作。三人之間的過招精彩萬分，足跡更踏遍全球，不僅在舞池中翩翩起舞，還受困於隱密的監獄，最後更冒險深入叢林。而當中最令他們難以忍受的，應該是自始至終都無法擺脫彼此的糾纏⋯⋯

《養虎為患》第2季 Tiger King｜影集｜11/17上線

在這部迷你紀錄片系列中，幾位古怪的愛虎人士慣於彼此競爭，但極具爭議的動物園老闆「怪人喬 Joe Exotic」卻因涉入買兇殺人而遭逮捕，這圈子這下全變了調。原來，老虎也許嚇人，但人類飼主恐怕才是可怕所在⋯⋯然而這部駭人的紀錄片影集也要上線第二季！而在第一季結尾我們知道，怪人喬被捕後向檢調提供了自己的電腦主機，裡面滿是「同行」的犯罪證據，而當怪人喬的那些爆料公諸於世之後，才是真正掀起美國大貓買賣界腥風血雨的開始！

《地獄公使》Hellbound｜影集｜11/19上線

《地獄公使》改編自《屍殺列車》（Train To Busan）導演延尚昊的同名漫畫，故事描述在人來人往的首爾市中心，突然出現令人難以置信的地獄光景，神祕生物宣判人類應下地獄，異世界生物也在準確的時機出現，殘酷地燒死那些被判有罪的人！這些難以解釋的超自然現象導致社會大亂，而邪教教主鄭振秀（劉亞仁 飾）在這時崛起，他帶領新興強勢的宗教團體「新真理會」，宣稱只有罪人會下地獄，而這些事件是神聖的審判，將為人類帶來正義，追隨他的盲從信徒為「箭頭Arrowhead」，他們更會親手懲罰那些違背神聖意志的人們⋯⋯

《星際牛仔》Cowboy Bebop｜影集｜11/19上線

由日升動畫和萬代影視製作的原創電視動畫《星際牛仔》在日本和歐美市場取得了一定的藝術和商業上的成功，該作品於1998年11月召開的第3屆動畫神戶獲得「作品賞」，並於2000年獲得日本科幻大會星雲獎。而全新的真人版影集則描述三位化名為「牛仔」的賞金獵人力圖擺脫過去的故事。性格南轅北轍，但同樣兇狠要命的三人分別是史派克史比格Spike Spiegel（趙約翰 飾）、傑特布萊克Jet Black（慕斯塔法沙奇爾 Mustafa Shakir 飾）和菲瓦倫坦Faye Valentine（丹妮拉皮內達 Daniella Pineda 飾）。他們結為敢打敢拼、嘴巴超賤的團隊，只要價錢談妥，他們隨時可以上路追捕太陽系最危險的罪犯。但即便一路靠著拳打腳踢、耍嘴皮子，挺過一堆混戰，大夥終究得面對自己的過去⋯⋯

《神級大盜》Super Crooks｜影集｜11/25上線

這部動畫影集改編自打造了《變種特攻》（X-Men）、《神奇4俠》（Fantastic Four）、《殺神特工》（Wanted）、《勁揪俠》（Kick-Ass）、《皇家特工》（Kingsman）等重要漫畫的傳奇漫畫作家馬克米勒的作品，故事主角是「小盜」強尼博特Johnny Bolt，他計畫招募他的「終極團隊」，並打算幹完最後一票搶案就金盆洗手！本劇由Bones精心製作，共13集，每集30分鐘，全劇動作場面精彩刺激，且看這八個超能力滿檔的超級壞蛋大行其「盜」！

《華燈初上》Light The Night｜影集｜11/26上線

由百聿數碼找來總製作人林心如攜手金鐘製作人戴天易、金鐘編劇杜政哲，與電影名導連奕琦，耗時4年籌備劇本，斥資千萬實景拍攝，還原1988年林森北路歌舞昇平的歡場榮景，全劇集結實力堅強的華麗卡司。故事描述由羅雨儂（林心如 飾）、蘇慶儀（楊謹華 飾）兩位媽媽桑所帶領的「光」日式酒店裡，小姐們同甘共苦、逢場作戲，她們遇見各自的愛情，在五光十色的條通裡各自猜忌，卻也同時捲進一樁深不見底的刑事案件。

延伸閱讀：

高度還原 1988 年「條通文化」！《華燈初上》懸疑推理劇情凸顯酒場人性，電影感十足讓人屏住呼吸！

【GQ 片單推薦】10 月不能錯過的 10 部 Netflix 影集與電影！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ 片單推薦】11月不能錯過的10部 Netflix 影集與電影！】