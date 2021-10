女傭浮生錄｜成功超越《后翼棄兵》　成Netflix最多人收看迷你劇

Netflix大熱劇《魷魚遊戲》熱潮仍未退去,但新上架的《安眠書店》(YOU)及改編自真人真事的迷你劇《女傭浮生錄》(Maid)亦緊隨其後,在全球排行榜分別奪得第二、三位。後者由星二代Margaret Qualley主演,雖然沒有華麗的宣傳,但憑貼地的劇情及真摯的演出,成功殺出一條血路,有望打破《后翼棄兵》(The Queen’s Gambit),成為Netflix史上最多人看的迷你劇!

《女傭浮生錄》分別在IMDb及爛番茄分別奪得8.5和97%的高分,(Netflix)

《女傭浮生錄》改篇自美國暢銷小說《Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive 》,而作者Stephanie Land就是書中的主角。劇情主要講述年輕媽媽Alex(Margaret Qualley飾),帶著女兒Maddy離開有酗酒問題的男友Sean(Nick Robinson飾)。由於決定倉卒,Alex在毫無準備之下,沒有工作亦沒有積蓄,只帶著18美元離家出走。在重重困難下,Alex成功找到女傭工作,工作期間遇上不同的人,藉此體會到不同的人生。

星二代Margaret Qualley在《從前,有個荷李活》(Once Upon a Time in Hollywood)有著亮眼的演出,今次在《女傭浮生錄》首次擔正,亦跟母親Andie Macdowell對戲,憑真摯的演出吸引到不少劇迷注意。劇集以單親媽媽的角色審視低下階層的慘況,在家暴非常嚴重的社會中,儘管政府有著不同的資助,但申請手續繁複及限制荒謬得離譜,根本無法讓有需要人士獲得幫助。然而求助個案因遲遲未能解決生活基本條件,只能向現實低頭,繼續在家暴中輪迴。

劇集的節奏非常快,加上這些關於小人物屢敗屢戰的故事,讓劇迷很快便投入其中。可能是劇集改編自真人真事,整個故事都充滿感動人心的細節,同時令Alex這個角色變得有血有肉,同時引起劇迷的共鳴,在觀看的過程中,陪著Alex哭,為她感到不忿,這種能夠觸動人心的樸實劇本在近年很難找得到。

根據Netflix日前公布的觀看數據,《女傭浮生錄》預計達到6700萬家庭用戶觀看,成功超越了Anya Taylor-Joy主演的《后翼棄兵》(6200萬),正式成為Netflix史上最多人觀看的迷你影集。另外,Netflix同時公開了《紙房子》(Money Heist)第五季上半部獲得6900萬觀看,《性愛自修室》(Sex Education)第三季則有5500萬觀看,而丹麥懸疑劇《栗子人殺手》(The Chestnut Man)則獲得三分二丹麥用戶觀看。