女傭浮生錄｜成功超越《后翼棄兵》　成Netflix最多人收看迷你劇

Netflix大熱劇《魷魚遊戲》熱潮仍未退去，但新上架的《安眠書店》（YOU）及改編自真人真事的迷你劇《女傭浮生錄》（Maid）亦緊隨其後，在全球排行榜分別奪得第二、三位。後者由星二代Margaret Qualley主演，雖然沒有華麗的宣傳，但憑貼地的劇情及真摯的演出，成功殺出一條血路，有望打破《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit），成為Netflix史上最多人看的迷你劇！

《女傭浮生錄》分別在IMDb及爛番茄分別奪得8.5和97%的高分，（Netflix）

《女傭浮生錄》改篇自美國暢銷小說《Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive 》，而作者Stephanie Land就是書中的主角。劇情主要講述年輕媽媽Alex（Margaret Qualley飾），帶著女兒Maddy離開有酗酒問題的男友Sean（Nick Robinson飾）。由於決定倉卒，Alex在毫無準備之下，沒有工作亦沒有積蓄，只帶著18美元離家出走。在重重困難下，Alex成功找到女傭工作，工作期間遇上不同的人，藉此體會到不同的人生。

星二代Margaret Qualley在《從前，有個荷李活》（Once Upon a Time in Hollywood）有著亮眼的演出，今次在《女傭浮生錄》首次擔正，亦跟母親Andie Macdowell對戲，憑真摯的演出吸引到不少劇迷注意。劇集以單親媽媽的角色審視低下階層的慘況，在家暴非常嚴重的社會中，儘管政府有著不同的資助，但申請手續繁複及限制荒謬得離譜，根本無法讓有需要人士獲得幫助。然而求助個案因遲遲未能解決生活基本條件，只能向現實低頭，繼續在家暴中輪迴。

劇集的節奏非常快，加上這些關於小人物屢敗屢戰的故事，讓劇迷很快便投入其中。可能是劇集改編自真人真事，整個故事都充滿感動人心的細節，同時令Alex這個角色變得有血有肉，同時引起劇迷的共鳴，在觀看的過程中，陪著Alex哭，為她感到不忿，這種能夠觸動人心的樸實劇本在近年很難找得到。

根據Netflix日前公布的觀看數據，《女傭浮生錄》預計達到6700萬家庭用戶觀看，成功超越了Anya Taylor-Joy主演的《后翼棄兵》（6200萬），正式成為Netflix史上最多人觀看的迷你影集。另外，Netflix同時公開了《紙房子》（Money Heist）第五季上半部獲得6900萬觀看，《性愛自修室》（Sex Education）第三季則有5500萬觀看，而丹麥懸疑劇《栗子人殺手》（The Chestnut Man）則獲得三分二丹麥用戶觀看。