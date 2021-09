Netflix宣布《獵魔士》續訂第三季　將推一系列作品建龐大宇宙

Netflix確定續訂《獵魔士》第三季。



波蘭奇幻小說《獵魔士》(The Witcher)是該地著名的小說作品,後來籍由電玩遊戲《The Witcher》而成為舉世知名的作品,2019年Netflix更以該作品改篇創作出同名短篇劇集《獵魔士》。

由「超人」Henry Cavill主演的《獵魔士》(THE WITCHER)大獲好評。(網上圖片)

"Toss a coin to your Witcher! Oh valley of plenty, oh valley of plenty, ohhhh. Toss a coin to your Witcher, a friend of humanity!" 聽到這一句歌曲就會不其而令人想《獵魔士》中充滿鬼怪、魔物、術士以及獵魔人的奇幻世界。這套由Henry Cavill主演Geralt of Rivia的劇集雖然只得短短8集,但憑住精美的製作、出色的劇本以及背後龐大的世界觀,一播出就成為Netflix劇單之中的第一位。播出後數周Netflix就已宣布將會續訂拍攝第二季,而第二季亦即將於12月17日播出。

Ciri 同 Lambert都會出現。(IG@witchernetflix)

早前Netflix亦播出了前傳《The Witcher: Nightmare of the Wolf》,同樣大受歡迎。據知近日Netflix也宣布了續訂《獵魔士》第三季,並計劃建構一個龐大的《獵魔士》宇宙。如果成事,這一系列亦是繼Star War、Marvel、DC、魔戒等作品後另一個故事宇宙,令人十分期待。

Geralt的師傅Vesemir(Kim Bodnia)將於第二季出現。(IG@witchernetflix)

