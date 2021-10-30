全民造星IV｜Marf拒做「翻版炎明熹」　莎莎視偶像Edan為榜樣

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》將於下周一（1日）播出，節目監製花姐（黃慧君）及女團經理人Wing（戴穎）今日率96強參賽者出席記者會，一眾囡囡更即席表演新版《前傳》，對比起9月第一輪淘汰賽面對觀眾和鏡頭都變得更自如。花姐以MIRROR成員作例，點名推選「女版Edan」莎莎（坂部佩莎）及「女版Lokman」Gao（沈貞巧）；加上第一輪曾被點名提及的Marf（邱彥筒）和陳祖（陳祖兒），根據以往經驗被花姐「點燈」往往容易惹來罵名，而四人都無懼背上「契女」之稱號？

攝影：葉志明



Marf及陳祖都希望透過作品展現自己的才華及想法。

四人異口同聲表示榮幸、感謝花姐對她們之欣賞，與此同時亦更感要做好自己；Marf相信節目播出後觀眾就會了解各人的過人之處。對於花姐指莎莎「行出嚟高高大大好女團，性格就癲癲喪喪，令我諗起Edan，自然有一種愛」；莎莎表示：「本身Edan就係我偶像同榜樣，好希望好似Edan咁可以將快樂帶畀大家，跟住佢個路線行。」

至於花姐指Gao「有兜風耳、又係跳Locking，令我諗起Lokman」；Gao就謙虛指：「我同Lokman跳同一個舞種，其實佢係前輩，好欣賞佢喺鏡頭前展示自己熱愛嘅Locking，我未必有Locking咁叻，如果可以做到佢咁好就好。」對於有網民指Marf因眉上瀏海髮型「撞樣」炎明熹，Marf指：「我自己梗係覺得唔似，望咗自己廿年，但都開心有人咁講，希望大家透過節目認識Marf，而唔係『翻版炎明熹』。」早前花姐點名提及陳祖「騎呢、有自己表演諗法」，陳祖就回應：「不過呢個詞喺佢口中講出嚟唔係貶義詞，我係暗爽嘅。」

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談起最終目標會否是取得女團席位出道，Marf表示只想做好表演、展示才藝多於互相比試；陳祖則指在過程中經歷、學習了很多：「所以結果係咪女團出道都唔重要。」莎莎認同道：「享受過程、做好自己係最緊要，我哋大家唔係敵人，而係戰友、朋友。」

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