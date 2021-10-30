全民造星IV｜阿妹冀向MIRROR學習　東東有抱負：香港唔淨係得港女

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》將於下周一（1日）播出，節目監製花姐（黃慧君）及女團經理人Wing（戴穎）今日率96強參賽者出席記者會，一眾囡囡更即席表演新版《前傳》，對比起9月第一輪淘汰賽面對觀眾和鏡頭都變得更自如。在公開參賽者名單後，有幾位素人因為美貌而備受關注，人氣亦因此急升，她們分別是Candy（王家晴）、阿妹（黃敏蕎）、燒賣（曾業喬）及東東（郭東彩）；四位女孩皆表示喜愛表演，希望走出舒適圈，透過比賽尋求突破。

攝影：葉志明



對於網民指東東為「港版LISA」，她就笑指：「真係唔似，Back Pain就有我份！希望觀眾可以喺節目認識多啲我哋，其實香港都有好多好有才華嘅女仔㗎，唔係淨係得港女！」

談起會否因為MIRROR的表現而孕育了女團的夢想，阿妹直言或多或少都有受他們影響，並希望以他們為目標去進步：「見到MIRROR喺台上發光係好型！有時綵排見到佢哋咁有台型會好想學習。（最鍾意邊個？）Edan！」燒賣就否定指其實自己的終極目標與女團有點出入：「我想行演藝方面多啲，但（做女團）比起一開始參加嘅時候決心大咗。」至於Wing點名稱讚燒賣，她就說：「好開心！多謝佢提起我，我都好鍾意攬住佢。」

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阿妹非視女團為唯一目標：「入圍之後學到嘅嘢（重要性）遠遠大過女團，亦都係終身受用；參加《造星IV》最大得着係識到好多好好嘅人，我覺得自己勇敢咗，好多嘢都敢去試。」Candy同樣保持平常心：「自己喺表演上冇乜經驗，希望每一次都有進步已經好滿足，入唔入到女團係其次！」

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