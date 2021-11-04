台網紅拍成人版《魷魚遊戲》破百萬觀看　網民怒轟：有買版權嗎？

由影帝李政宰、朴海秀及鄭浩妍（正名：鄭好娟）等人主演的韓國Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임），無可厚非稱得上是本年度最高人氣的作品之一，不但吸引在無數劇迷在萬聖節裝扮成劇中角色，其出色又有創意的情節更吸引不少YouTuber和節目借鑒。然而，抄襲問題卻絡繹不絕，近日有台灣網紅豪製作成人版《魷魚遊戲》，雖然被網民轟沒買版權，但一推出就已經造成網站癱瘓，就連放上YouTube的製作特輯都已經有破百萬觀看次數。



《魷魚遊戲》人氣爆燈，但抄襲問題絡繹不絕。（《魷魚遊戲》海報）

據悉韓國Netflix《魷魚遊戲》暫時仍未將版權售出。（《魷魚遊戲》劇照）

台灣YouTuber米砂（Misa）早前投資百萬台幣（接近30萬港元）製作名為《鮑魚遊戲》的作品，並找來12位女生飾演參賽者、以及7位男生飾演工作人員，根據YouTube上的預告版所見，無論是演員的裝束、場景佈置還是遊戲情節都非常相似，幾乎能夠以假亂真。由於影片可能有不少成人情節，因此完整版需要付費，而YouTube上只有兩分鐘的預告和幕後製作特輯，依然吸引無數網民觀看，累積觀看次數已經接近二百萬。

台灣網紅豪製作成人版《魷魚遊戲》，雖然被網民轟沒買版權，但一推出就已經造成網站癱瘓，就連放上YouTube的製作特輯都已經有破百萬觀看次數。（YouTube）

無論是演員的裝束、場景佈置還是遊戲情節都非常相似，幾乎能夠以假亂真。（Instagram：@misa72600）

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早前有內地節目推出綜藝節目《魷魚的勝利》，無論是海報、還是遊戲情節都幾乎與原作一模一樣而被網民怒斥擺明抄襲「好丟人」，畢竟韓國國民綜藝《Running Man》製作向《魷魚遊戲》致敬的特輯都有先得到劇組的同意，否則同樣會被視作抄襲，而《鮑魚遊戲》雖然吸引不少宅男願意付費觀看，甚至一度令網站癱瘓人氣爆燈，至今已經有近300萬台幣（約84萬港元）的收益。有不少批評聲音質疑米砂根本沒有買《魷魚遊戲》的版權就用來賺錢：「你們有向韓國方買版權嗎？」、「沒有的話，不會被告嗎？」、「我很難想像魷魚遊戲那邊是怎麼同意鮑魚遊戲的製作？」。

《Running Man》製作向《魷魚遊戲》致敬的特輯都有先得到劇組的同意。（《Running Man》影片截圖）

優酷在發布會上公開新綜藝《魷魚的勝利》海報被鬧爆。（微博圖片）

《Running Man》向《魷魚遊戲》致敬 落足心思神複製劇中場面