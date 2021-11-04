柯震東登「全渠道封殺名單」後新戲下海演男妓　男男床戰搏到盡

台灣電影《金錢男孩》（MONEYBOYS）入圍今年金馬獎「最佳男主角」及「最佳新導演」兩項大獎，由柯震東與林哲熹共同挑戰男同志性工作，還找來黃鐙輝飾演沉迷於情慾世界的「乾爹」，而他精湛的演技也讓老婆萁萁認不出來，直呼：「根本是神演技。」



【相關圖輯】「全渠道封殺名單」趙薇排第一 柯震東、房祖名都上榜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

柯震東在劇中飾演從鄉下至城市討生活的性工作者，每天泡在紙醉金迷的生活中，而其中最讓人期待的是在劇中出演「買春恩客」的黃鐙輝，他將「乾爹」這個角色成呈現地相當扣人心弦，兩人在床上激情的親熱戲更引發影迷們的熱烈討論。

【圖輯】《三夫》曾美慧孜都有份演！點圖放大看《金錢男孩》劇照及預告截圖👇👇👇

+ 5

黃鐙輝此次詮釋的角色與過去的表演方式有著極大差異，影評人楊達敬看完後直呼：「黃鐙輝演技超厲害，完全可以打入同志市場！」對於他的演技有相當高的評價，老婆萁萁則驚呼根本是「神演技」，而黃鐙輝本人更坦言：「導演實在太『ｘ』了！可以將這部戲做的這麼好。」還透露自己對於柯震東最後一幕的表現相當有感，讓他非常驚豔。

【同場加映】三夫｜性愛場面背後的意義 導演陳果：香港人折磨香港人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

延伸閱讀：

洗車場94妳家？短褲辣妹濕身洗澡 千人朝聖觀看

【本文獲「TVBS」授權轉載。】