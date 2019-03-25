【三夫．專訪】性愛場面背後的意義　導演陳果：香港人折磨香港人

相隔17年，陳果執導的「妓女三部曲」最終章《三夫》終於面世，在他眼中這是一部完美的作品，足以讓他爆出一句：「好X勁！」。 陳果說港產片很難回到最好的年代，現在拍戲為過癮，對這部非主流作品沒什麼期望，寄語新人導演，他拋下一句「在枯萎中成長」，面對市場萎縮，最緊要有人願意做下去。 攝影：陳順禎、葉志明

飾演「小妹」的曾美慧孜除了要挑戰多場大膽床戲，全程無對白演出，單靠表情及肢體動作演繹，難度極高。

《三夫》的女主角「小妹」，是個殘障的性癮者，食欲跟性慾就是她的人生全部，沒意識地面對深不見底的慾望，演變成「一女共侍三夫」的局面，加上亂淪產子、賣淫止性飢渴等情節，想理解背後含意前，要花上不少力氣去消化這些重口味場面，陳果說：「只以三級片來分類，我覺得有點低估了這部戲」。

《三夫》精彩劇照

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既然並非賣色情，那麼導演想觀眾Get到的是什麼？電影結局在港珠澳大橋下拍攝，惹來無限猜想，雖然導演堅持不解畫，解讀到多少看閣下修為，不過言談間還是有那麼一點點頭緒：「現在香港都很不正面，香港人折磨香港人，現在都是這樣，這個小家庭的命運是悲慘的，去哪裡都被趕走，做生意搵食啫！」

陳果說因為找到曾美慧孜，才能成就《三夫》。

《三夫》以密集的瘋狂性愛場面作糖衣包裝，嗒下去卻是無味又無奈的空洞，連部分畫面處理都蒙上一層灰，絕望又絕望，陳果說主角最後都要向現實低頭：「就是香港現在的處境。就跟我的主題一樣，是空的、什麼都沒有，大到看不到彼岸。」

《三夫》主題是「空」，什麼都沒有。

陳果指出電影最大的訊息是生存，如何在末路中找到維生的方法，「小妹」生存要有性愛，「三夫」生存就要搵錢，「三夫」安排「小妹」賣淫，各取所需，畫面上極盡無恥，卻是向現實低頭的寫照，嗯…這就是小編Get到的「搵食啫！」。

陳果說拍《三夫》很不容易，能夠完成是「好X勁」。

從《榴槤飄飄》到《香港有個荷里活》，陳果說拍《三夫》比想像中花得最多錢，「因為海上拍攝很困難，別以為租金便宜，是貴的，拍攝的地方要付錢給水務署及海事處，變相是『陀地費』。」三部曲各有不同成績，《三夫》算是一個完美的句號，而這個句號，陳果要用上粗口寫下來：「能夠拍出一個時代下的影像或者狀態，難聽點說：『好X勁』。」

陳果大讚曾美慧孜是真正的「藝術家」，作為導演遇上這種演員，是開心的。

因為《三夫》是非主流電影，導演沒抱太大期望，只希望觀眾無論抱著什麼心態對待這部電影都好，最緊要買飛入場支持：「喜歡看三級片的、喜歡看有深度的，喜歡估來估去的，我都希望會來看，起碼有人看，有人看才會票房好，才可以繼續做下去。」

鳴謝場地提供：Eaton HK