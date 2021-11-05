73歲梁家仁轉戰內地主力拍網絡電影　約後生仔打波寶刀未老

現年73歲的梁家仁曾參演多部武打片，憑《天龍八部》中喬峰一角而為人熟悉，形神俱備，大俠形象深入民心，他更被譽為「無人可取代的喬峰」，令他紅遍大江南北。不過近年梁家仁已經轉戰內地發展，主要以拍攝網絡電影為主，閒時他亦會相約老友聚會，更經常同一班後生仔一起打波。日前梁家仁的內地經理人上載了一段他打籃球的短片，並寫道：「73歲的武狀元還在繼續鍛煉，特別喜歡打籃球。」片中所見穿上紅色波衫的梁家仁雖然已經一頭白髮，但身手依然敏捷，體力完全不輸後生仔！



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早在70年代入行的梁家仁以武打動作演員身份在電影中亮相，之後他開始參演武俠劇，《天龍八部》、《神鵰俠侶》都是他的代表作。除了飾演大俠之外，梁家仁由90年代開始嘗試喜劇路線，他曾多次與周星馳合作，包括《一本漫畫闖天涯》、《審死官》、《唐伯虎點秋香》等，在《唐伯虎點秋香》中飾演華府總管武狀元的他對着周星馳講的一段對白「由今日開始，「你就係華府嘅低等下人，9527就係你嘅終身代號！」更係令人記憶猶新。

梁家仁在《唐伯虎點秋香》中飾演華府總管武狀元。（影片截圖）

重溫精彩演出：

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梁家仁在演藝圈打滾多年，但其實他並沒有一點功夫底子，拍武打戲全靠武術指導，經過他的努力後慢慢成為武林高手。雖然梁家仁已經年過七旬，但仍不言休，積極參與幕前演出，近年他將事業重心轉移到內地，但他很少出席商演活動，主要還是以拍戲為主，在過去五年已經拍了超過30套網絡電影，相當高產！今年梁家仁還在大熱網劇《山河令》中客串演出，令不少影迷大感驚喜！

今年梁家仁還在大熱網劇《山河令》中客串演出，令不少影迷大感驚喜！（劇照）