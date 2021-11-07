朱晨麗直播做到唔停手　大呻比拍劇更有難度：得一千人睇會好傷心

朱晨麗今日（7日）現身沙田馬場出席活動，她笑言自己在賭博方面沒有太大心得，但卻比起其他人甚有投資眼光：「我一向都有啲小運，有一年大家投資都蝕錢，但係我嗰隻就無啦啦升緊，雖然唔係賺好多，都係運氣嚟！」



朱晨麗現身沙田馬場出席活動。（周倪瑩 攝）

已經有接近一年沒有新劇集作品，早前有傳朱晨麗有份拍《巾幗梟雄4》，但最後卻被飛起無緣回歸拍劇，她回應表示現時忙於拍電影，預計年尾就能夠上映，劇集方面亦正安排中：「劇癮都真係有，公司都安排緊㗎喇，我都等待緊！我飾演過madam、十三點（《多功能老婆》角色）、時裝古裝民初的角色都試過，但從未試過武俠片，好想做啲可以扮男裝、演女人嘅時候又可以好性感嘅角色。（好似花木蘭咁？）好提議！有冇人搵我做花木蘭，快啲準備下個劇本！」她舉出韓劇《以吾之名》為例，表示很想自己能夠像女主角韓韶禧一樣有型的女演員，受傷亦在所不辭：「女仔有型真係另一個境界，佢可以打贏咁多男仔真係不得了，真係好吸引，令我好想睇多啲佢之前演嘅作品！」

朱晨麗笑言自己試過單靠感覺而投資成功，非常有運氣。（周倪瑩 攝）

朱晨麗坦言非常欣賞韓韶禧在《以吾之名》的演出。（《以吾之名》劇照）

韓韶禧因在《夫妻的世界》飾演小三而為人熟悉，現時已經搖身一變成為一名打女。（《夫妻的世界》劇照）

近來朱晨麗雖然較少戲劇演出，但商演、直播邀約卻是接踵而來，令她忙到不停手，會否覺得比起拍劇賺錢來得輕鬆？「拍劇畀我嘅感覺我係做一個角色，但做直播更唔容易，好需要多啲精力，如果唔係啲觀眾走晒！例如本來有10萬個人睇緊，講講下得番一千個人都會好傷心。（係咪都好多人搵你直播？）梗有啦，呢啲自信我都有嘅！」她笑稱接下來都有不少需要回內地的工作，希望自己能夠在香港和內地兩邊的工作都能夠取得好好的平衡。

朱晨麗笑稱希望能夠在香港和內地兩邊的工作都能夠取得好好的平衡。（周倪瑩 攝）

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