何雁詩結婚成手龍鳳鈪　盤點藝人出嫁金器有人戴埋上頸極土豪

鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）昨日補辦喜酒，場面星光熠熠，場地也是夢幻佈置，新娘Stephanie低胸性感婚紗成為全場焦點，整個婚宴過程順利，辛苦一對新人結婚後一年再為大家補辦一次喜酒，也順順利利得到眾人的祝福。

鄭俊弘何雁詩補擺酒場面墟冚 星級兄弟姊妹團尤如台慶陣容

鄭俊弘何雁詩擺酒場地超夢幻 新娘低胸性感靚絕全場

鄭俊弘何雁詩時隔一年補辦婚宴 戴過十萬鑽戒：幾多錢都係心意

何雁詩鄭俊弘補擺婚宴獲閨密團「SÏXTERS」力撐 獨一人未能到場

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兩人在上年11月其實已經舉行過一場戶外草地婚禮，不過當時人數有限，未能邀請各方好友到場。當日Stephanie未有按照傳統撐着紅傘，但其金器和她左手無名指上的巨鑽結婚戒指依然搶眼，而她手上的龍鳳鈪都係極誇張！

好勁呀！（葉志明攝）

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其實不少藝人出嫁當日都有不少金器嫁妝，即刻帶大家睇吓邊個最誇張！

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