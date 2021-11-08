何雁詩結婚成手龍鳳鈪　盤點藝人出嫁金器有人戴埋上頸極土豪

鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）昨日補辦喜酒，場面星光熠熠，場地也是夢幻佈置，新娘Stephanie低胸性感婚紗成為全場焦點，整個婚宴過程順利，辛苦一對新人結婚後一年再為大家補辦一次喜酒，也順順利利得到眾人的祝福。
何雁詩鄭俊弘補擺婚宴獲閨密團「SÏXTERS」力撐 獨一人未能到場
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兩人在上年11月其實已經舉行過一場戶外草地婚禮，不過當時人數有限，未能邀請各方好友到場。當日Stephanie未有按照傳統撐着紅傘，但其金器和她左手無名指上的巨鑽結婚戒指依然搶眼，而她手上的龍鳳鈪都係極誇張！
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其實不少藝人出嫁當日都有不少金器嫁妝，即刻帶大家睇吓邊個最誇張！
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