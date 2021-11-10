范瑋琪IG親筆信疑為復出試水溫　關閉留言功能拒吸網民負評

范瑋琪（范范）去年2月因為口罩出口，在私人FB飆罵台灣行政院長蘇貞昌「狗官」，引起網撻伐，之後一舉一動都被放大檢視，被抓包非法使用安博盒子觀看奧運，與老公陳建州（黑人）和隔離結束需要進行7天自主健康管理的王力宏室內違法群聚等。



8號是她出道21周年紀念日，她於社群放上一張穿著素白洋裝，在微微風吹中與陽光灑落下她笑得溫柔，其中寫道「期待很快和你們在音樂裡相聚，繼續這樣的緣分」，似暗示復出，讓粉絲大感期待。

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已闊別演藝圈一年多的范范，上個月與朋友在台北市餐酒館用餐時，一時興起、被友人拱上台唱歌，她就與曾參加《超級偶像》的歌手林威良合唱自己的招牌歌〈到不了〉和張震嶽的〈愛我別走〉，合唱影片與合照在社群間曝光後，不少網友猜測她是計畫復出，遭經紀人否認。

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8號是范范在出道21年紀念日，她於社群分享親筆信，提到2000年11月8日是她發行第一張專輯的日子，「此時的我已經出道21年了，很多感謝放在心裡，很多感動放在歌裡，期待很快和你們在音樂裡相聚，繼續這樣的緣分」，看起來似乎在預告將推出新音樂作品，對此經紀人表示：「出道21年紀念一下，目前沒有要發片的計畫，期待未來。」問到范范是如何慶祝出道21周年，經紀人表示「沒什麼就是發文紀念一下」。

范瑋琪IG仍然關閉留言功能。（IG@fanfan）

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