200億黃子韜直播帶貨被鬧Cheap　一句KO酸民：你拿不到的我都有！

近年愈來愈多藝人加入「帶貨」行列在內地積極搵真銀，只要直播短短時間就輕鬆袋錢落袋，不過前飛輪海成員辰亦儒早前卻用行動證明帶貨賺的都是辛苦錢，在直播激動落淚大呻「只要任何做得不好的，我們會努力」而引發外界關注。內地藝人黃子韜（TAO）早前在網購平台開直播創下四小時賣出1.2億人仔（約1.4億港元）的銷售額，卻有網民留言狠批對方「做cheap自己」，令他忍不住開炮還擊，表示自己一點也不缺錢：「四個小時1.2億你覺得多嗎？」
黃子韜今年初繼承了富爸爸的200億人民幣遺產後宣布擴大事業版圖，不但成立新娛樂公司「永恆星龍集團」涉獵電視節目製作、電影發行、電影放映等方面的工作，更開設網購平台公司親自帶貨，面對網民的批評，黃子韜亦不留情面回敬：「從出道到現在，做任何事情都會備受爭議。你再怎樣酸我，也永遠無法超越我。你拿不到的東西我都有，四個小時1.2億你覺得多嗎？我看那個數字沒一點反應！」
他又坦言職業無分貴賤，明星一樣可以直播帶貨賺錢，不明白為何網民非要將明星、網紅、帶貨主播區分出高低等級「直播帶貨又怎樣？有人問為甚麼明星做這些？明星做甚麼不行？人家想賺點錢也不行。有必要分這個東西嗎？那你說，你連網紅都不是，我想問你，你自己把自己放在哪？」他表示帶貨主播、網紅和明星都是平等的，大家都是混一口飯吃：「我擺明了告訴你，我就是要賺錢！明星做什麼不行啦？人家賺點錢還不行？誰不想賺錢呢，你告訴我？」
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