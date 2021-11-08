星期日檔案｜追星成心靈寄託　姨姨粉認真程度不輸少女粉絲

撰文：趙允琳
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近年因為一班年輕偶像的崛起，令到香港再次鼓起一股追星熱潮，在大大小小的活動總是見到一大班年輕粉絲去到邊追到邊，不再追星文化已不再是KPOP偶像的專利。其實早在九十年代，香港追星文化已經相當普及，當年的少女粉絲亦已經成為姨姨，但她們對偶像的愛絕對不比現時的年輕人少，追星更成為乏味的人生中的心靈寄託，藉此重拾當年的少女情懷。昨晚（8日）播出的《星期日檔案》就訪問了兩位「姨姨粉」，講解她們追星的故事。

姨姨粉對偶像的愛不會比年輕粉絲少。（《星期日檔案》影片截圖）

現年四十多歲的Sandy由13歲開始喜歡「四大天王」時期的黎明，就算到現時已經結婚生子，甚至乎見到年輕新偶像的崛起，她對Leon的愛依然不減：「我對佢從來冇變過，開頭鐘意佢直到而家鐘意佢，我都係覺得自己係少女嚟㗎喎望住佢！我唔會話自己脫節，我只係會睇我自己有興趣嘅嘢，我唔會脫咗Leon嘅節嘛，例如佢新出嘅所有嘢我都會知㗎！」

Sandy笑言見到偶像就像良藥一樣，就算頭痛或不舒服，見到Leon就馬上痊癒不用食藥。（《星期日檔案》影片截圖）

Sandy家中全都是多年來收集的黎明珍藏品，例如黑膠碟、唱片CD、演唱會紀念品、海報及新聞剪報等等，她甚至將一張1991年黎明在夜總會登台時的一場「淨飲券」好好保存：「1991年嘅時候，280蚊！嗰陣時我得十幾歲咋，中學嘅時候食個飯都係10蚊、11蚊㗎咋！」

Sandy家中全都是多年來收集的黎明珍藏品，例如黑膠碟、唱片CD、演唱會紀念品、海報及新聞剪報等等。（《星期日檔案》影片截圖）
當年280蚊一張飛都願意畀。（《星期日檔案》影片截圖）

她坦言雖然結婚生仔後令追星熱情一度冷卻，但現時仔大女大終於再能夠重拾自己的追星情懷，甚至與幾個志同道合的黎明粉絲齊齊用新的方式為偶像應援，例如開直播、製作紀念品，甚至想開一個黎明珍藏館：「我諗我人生都未試過，偶像令我哋做咗好多未做過嘅事，我哋又冇開過live，又唔係KOL，都係Leon令我哋成長咗。出面好多明星歌手嘅應援小組做好多嘢，因為我哋以前冇，都會向佢哋學習。」

Sandy與幾個志同道合的黎明粉絲齊齊用新的方式為偶像應援，例如開直播、製作紀念品，甚至想開一個黎明珍藏館。（《星期日檔案》影片截圖）
Sandy感謝黎明多年來為一班粉絲帶來美好的回憶。（《星期日檔案》影片截圖）

Sandy感謝黎明多年來為一班粉絲帶來美好的回憶：「其實佢（Leon）一路以來都係走得好前同創新嘅歌手，佢好似一個大哥哥（令我哋）跟住佢變好，尖叫聲冇隨住我哋嘅成長而減少，我覺得呢個係互相陪伴，佢為我哋帶來好多開心美好嘅回憶。」她們又認為，就算自己年輕不再，當年少女般的心依然不變：「唔會覺得自己冇氣力去追星，我諗我到人生最後一日都會去追佢！」

Sandy認為，就算自己年輕不再，當年少女般的心依然不變。（《星期日檔案》影片截圖）
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除了從少女時代開始追星成為「姨姨粉」的粉絲，亦有成為姨姨後才追星的「姨姨粉」。現年50多歲、現為家庭主婦的Bobo，雖然追星年資只得三年，但瘋狂程度卻不比年輕女粉絲低，甚至不惜為了追星而找兼職賺取每個月幾千元的收入：「追星都要食飯搭車，都要一般嘅支出，同埋都有一個動力畀我唔使淨係留喺屋企做家庭主婦咁悶，除咗落街買餸，朋友約我出街我都冇興趣唔想出街！」

現年50多歲、現為家庭主婦的Bobo是Judas羅凱鈴的粉絲。（《星期日檔案》影片截圖）

Bobo於幾年前在街頭見到Judas羅凱鈴的演出而成為其粉絲，她坦言Judas的歌聲能令她勾起八、九十年代的回憶而產生共鳴：「有時會回想番自己年輕嘅時候，會喺腦海回憶好多畫面，因為有小朋友、有家庭，所以都冇去特別做呢樣嘢（追星）。」現時小朋友已經長大，不需要Bobo的貼身照顧，所以亦多了很多私人時間去做自己喜歡做的事，甚至因為追星而增值自己：「我本來開IG係為咗睇阿囡分享嘅嘢，但之後識咗追星之後就將IG改做追星帳戶，仲因為佢開始學剪片、學影相、學print相，自己不斷有啲進步。」

Bobo與一班的同道合的「姨姨粉」上年花十多萬元在多區鬧市租用一星期電視螢幕牆播放Judas的生日應援影片，盡顯姨姨們財力十足的一面。（《星期日檔案》影片截圖）

除此之外，Bobo更與一班的同道合的「姨姨粉」一起夾錢租舖位擺放自己製作的應援物，甚至花十多萬元在多區鬧市租用一星期電視螢幕牆播放Judas的生日應援影片，盡顯姨姨們財力十足的一面。

Bobo坦言經常留在家中感到很悶，現時因為追星令她有了人生樂趣。（《星期日檔案》影片截圖）
Bobo坦言Judas的歌聲能令她勾起八、九十年代的回憶而產生共鳴。（《星期日檔案》影片截圖）
Bobo為了偶像開始學剪片、學影相、學print相。（《星期日檔案》影片截圖）

Bobo的老公亦為了支持太太，由日更改為夜更方便兩公婆一同追星，兩人感情亦因此變得愈來愈好：「網上啲人話，追星令到『婚姻破裂』，我都唔知真定假，我留喺屋企又唔知做咩好，我咪同佢一齊去囉，聽下聽下都覺得ok喎好聽喎，咪追埋一齊囉！」兩人更透過追星重拾拍拖樂趣：「平時各有各忙，都係傾下屋企瑣碎事冇咩共同話題，我哋而家成日放假行番Judas busking嘅地方、一齊打卡傾偈，可以懷念番我哋以前未結婚，拍緊拖嘅時候嘅回憶。」

Bobo與老公一起追星拍拖，感情甚至比以前還要好。（《星期日檔案》影片截圖）
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