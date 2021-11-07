74歲陳寶珠銀髮現身精神奕奕　曾傳患上呼吸系統惡疾身體抱恙

著名電影美術指導奚仲文在今個月生日，日前高王玉琼特別邀請倫永亮、陳善之、張文幹、陳寶珠及梅雪詩等到家中聚會，為奚仲文慶生。資深傳媒人汪曼玲分享了一系列聚會照，並寫道：「寶珠及阿嗲都出現了，久違了的寶珠姐及阿嗲風采依然。」相中所見一頭銀髮的寶珠姐精神奕奕，容光煥發，而梅雪詩就戴着墨鏡，但面形瘦削了不少，兩人久違合體，令一班戲迷大感驚喜！
+33
現年74歲的寶珠姐自前年與梅雪詩演出《再世紅梅記》後，甚少公開露面，原本兩人在去年1月及5月再度合演粵劇《紫釵記》，但有傳寶珠姐因患上呼吸系統疾病，身體抱恙，因而宣布取消演出。不過其後梅雪詩就澄清拍檔並沒有呼吸系統問題，只因運動過量，令腰部、腿部都有痛症，需要長時間休息，而寶珠姐兒子楊天經在接受《香港01》訪問時亦表示媽媽一切安好。雖然寶珠姐換了一頭銀白短髮，但精神飽滿，相信健康狀況良好，一班粉絲無須太擔心！
甄子丹汪詩詩名下物業眾多 過億獨立屋擁無敵海景設私人健身室謝芷倫疑被中年肥叔叔求婚成功 高調曬定情公仔：我願意61歲朱寶意息影多年氣質不減 愛女遺傳優良基因做Model康子妮離婚後投身保險界屢獲大獎 林曉峰轉戰內地靠綜藝節目爆紅何超雲低調為好友慶生又靚又Fit 與陳山聰分手後感情生活成謎