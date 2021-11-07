74歲陳寶珠銀髮現身精神奕奕　曾傳患上呼吸系統惡疾身體抱恙

著名電影美術指導奚仲文在今個月生日，日前高王玉琼特別邀請倫永亮、陳善之、張文幹、陳寶珠及梅雪詩等到家中聚會，為奚仲文慶生。資深傳媒人汪曼玲分享了一系列聚會照，並寫道：「寶珠及阿嗲都出現了，久違了的寶珠姐及阿嗲風采依然。」相中所見一頭銀髮的寶珠姐精神奕奕，容光煥發，而梅雪詩就戴着墨鏡，但面形瘦削了不少，兩人久違合體，令一班戲迷大感驚喜！



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現年74歲的寶珠姐自前年與梅雪詩演出《再世紅梅記》後，甚少公開露面，原本兩人在去年1月及5月再度合演粵劇《紫釵記》，但有傳寶珠姐因患上呼吸系統疾病，身體抱恙，因而宣布取消演出。不過其後梅雪詩就澄清拍檔並沒有呼吸系統問題，只因運動過量，令腰部、腿部都有痛症，需要長時間休息，而寶珠姐兒子楊天經在接受《香港01》訪問時亦表示媽媽一切安好。雖然寶珠姐換了一頭銀白短髮，但精神飽滿，相信健康狀況良好，一班粉絲無須太擔心！