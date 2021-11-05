康子妮離婚後投身保險界屢獲大獎　林曉峰轉戰內地靠綜藝節目爆紅

現年45歲的康子妮在去年與林曉峰（阿Lo）離婚後，重新出發，投身保險界，入行短短一個月就獲得「Top Case Producer」獎，成績亮眼。日前康子妮所在的保險公司舉行周年頒獎典禮，過去一年業績彪炳的她，獲得多個大獎，她在IG分享喜訊：「抬頭望回去，原來自己又行過了一大步。感謝一路以黎（嚟）鼓勵支持協助過我嘅朋友&同事！同時恭喜各位得獎嘅戰友，你們值得擁有！」



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從相中所見，康子妮獲得「傑出新星大獎榮譽大獎」及「傑出財策大獎銅獎」，穿上一身白色西裝的她打扮幹練，氣場十足，不少粉絲都留言祝賀。康子妮與阿Lo曾是圈中公認模範夫妻，兩人結婚多年一直表現恩愛，婚後康子妮淡出幕前，專心相夫教子，直至去年兩人突然宣布離婚，震驚各界，雖然夫妻緣盡，但他們未有互相指責，並鼓勵對方向理想進發。而康子妮回復單身後，除了繼續演藝工作外，更投身保險界，兼任風險及財富管理經理，更在一個月內成為Top Sales，三個月後拿下百萬圓桌，收入自然水漲船高。

林曉峰與康子妮在去年和平離婚。（視覺中國）

而阿Lo自從參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》後人氣急升，他與陳小春、張智霖、謝天華及梁漢文組成的「大灣區五人組」大受歡迎，而他在節目中亦展現出自己多才多藝的一面，唱得、跳得、主持功力更十分出色。雖然最後未能成團，但阿Lo就在內地知名度大增，現時已經在拍攝另一個新節目，相信未來的工作機會會愈來愈多，發展亦會更好！