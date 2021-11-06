謝芷倫疑被中年肥叔叔求婚成功　高調曬定情公仔：我願意

現年33歲的謝芷倫（Jan）在2014年參選港姐後入行，一直以來她都努力工作，並自稱單身，但日前她突然在IG上載了一段短片，片中所見是一對分別以頭紗同領呔打扮的羊駝公仔，猶如一對新人一樣，她更以九個愛心Emoji留言，並hashtag「我願意」，疑似被求婚，不少圈中好友包括黃嘉雯、傅嘉莉、王菲、李君妍等即時留言恭喜她，亦有不少網民問道：「Really？」不過Jan就未有回覆。



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Jan憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演大小姐的秘書Mandy一角而成功入屋。（IG@jan.tse）

Jan憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演大小姐的秘書Mandy一角而成功入屋，不過之後她告別劇組，除了轉拍正劇之外，亦有擔任節目《3日2夜》、《姊妹淘》及《流行都市》的主持。雖然Jan指自己入行後一直單身，但在今年年初有傳媒影到她與一位身形肥胖的中年男士行街，期間兩人頻頻交談，而離開時Jan就主動挽着男方的手臂咬耳仔，男方就幫她拎手袋，之後就由男方駕駛價值60萬的Jaguar送她回家。有報道指Jan早在兩年幾前已被影到有男士駕駛同款車接送她，因而推斷兩人已經秘密拍拖近三年。

Jan經常出海。（IG@jan.tse）

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雖然Jan未有公開認戀，但她就不時在社交平台大曬富貴生活，她除了熱愛打高爾夫球之外，亦經常出海玩Wakesurf（無繩滑水），更頻頻出入遊艇會。此外，Jan現時住的複式豪宅有巨型露台，坐擁無敵海景，屋內空間十分闊落。今年Jan還投資6位數開網店賣花膠，升呢做老闆娘，自封是「花膠公主」的她不時在社交平台為自家產品做宣傳。如今Jan大曬定情公仔，疑似被求婚成功，但未知男友是不是就是之前被曝光的中年男士呢？《香港01》曾就此事向Jan查詢，但對方暫未有回覆。

今年Jan還投資6位數開網店賣花膠，升呢做老闆娘。（IG@jan.tse）