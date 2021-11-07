甄子丹汪詩詩名下物業眾多　過億獨立屋擁無敵海景設私人健身室

「宇宙最強」甄子丹憑一系列功夫電影揚威海外，早前更有份參演由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的系列電影《殺神John Wick 4》，蜚聲國際。片約不斷的甄子丹身家豐厚，尤其鍾意「買磚頭」投資的他名下物業、豪宅眾多，而現時他與太太汪詩詩所住的獨立屋亦極奢華，兩人在圈中人緣甚廣，不時邀請好友到屋企作客，同時令豪宅曝光。



甄子丹與汪詩詩育有女兒甄濟如（Jasmine）和兒子甄濟嘉（James），一家四口幸福美滿。（IG@sweetcil）

甄子丹與汪詩詩結婚18年來一直非常恩愛，兩人育有女兒甄濟如（Jasmine）和兒子甄濟嘉（James），一家四口幸福美滿。早在2013年甄子丹就以1.35億元購入薄扶林摩星嶺道御海園的獨立屋，據知屋苑總共只有四間獨立屋，而甄子丹購入其中一間，全屋共四層，面積達4,200呎，不但坐擁無阻擋全海景，更設有泳池、按摩池、私人健身室等，被譽為「最強堡壘」！從汪詩詩曬出的相中所見，屋內設計以白色為主，鋪上雲石地面及設有木質樓梯，而天台空間亦極闊落，擺放了一張梳化，開Party都完全沒難度！

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甄子丹與太太一向投資有道，據知他們早年先後購入九龍城陶源、薄扶林碧瑤灣、鴨脷洲南灣等多個單位，今年5月汪詩詩再以近3500萬元購入黃竹坑晉環兩個單位。而婚後安心做少奶奶的汪詩詩，閒時相約好友歎下午茶，出行搭私人飛機，生活相當富貴！