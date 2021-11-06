61歲朱寶意息影多年氣質不減　愛女遺傳優良基因做Model

現年61歲的台灣女星朱寶意（Emily）曾在電影《英雄本色》中飾演張國榮女友Jackie，憑着標緻甜美的樣貌成功俘虜不少男士的心，絕對屬女神級別。不過朱寶意在90年代中突然絕跡幕前，息影後非常低調，直至近年不時在微博分享日常生活。日前朱寶意相約一班好友聚會，包括恬妞、翁虹夫婦、張晨光等，場面十分熱鬧！



朱寶意相約一班好友聚會，包括恬妞、翁虹夫婦、張晨光等，場面十分熱鬧！（微博@朱寶意Emily）

雖然朱寶意在台灣出世，但主要在香港發展，入行十幾年來參演過多部作品，而且與她合作的都是紅極一時的男星，她曾在《龍的心》中飾演成龍女友，又在《奇緣》中與周潤發有對手戲，而《英雄本色》就令她聲名大噪，俊男美女的組合相當養眼。外形出眾，氣質清純的朱寶意其後與吳奇隆合演台劇《小俠龍旋風》，更因脫俗的古裝扮相而被封為「神仙姐姐」。不過後來朱寶意開始走性感路線，她曾與湯鎮業在電影《心跳時刻》中有大膽床戲，亦拍過三級片《聊齋之欲焰三娘子》，可惜兩部話題之作都未能為她的事業帶來突破，直至1994年她淡出幕前。

重溫過往演出：

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據知朱寶意息影後低調嫁給內地富商，並誕下一女，而離婚後她就獨力照顧囡囡，兩母女現時定居上海。醉心花藝的朱寶意曾遠赴德國學習插花，亦有在上海開設花藝教室，她不時分享自己的花藝作品，生活寫意。雖然從朱寶意的近照所見，她與多年前相比明顯發福，但皮膚保養得極好，氣質不減！

不時分享自己的花藝作品。（微博@朱寶意Emily）

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而朱寶意女兒恩慈已經24歲，遺傳了優良基因的她五官深邃立體，身形高䠷，現時身兼平面設計師及模特兒，曾為多個國際品牌拍攝廣告，表現力同辨識度都十分高，個性十足的她完美Carry不同造型，事業發展不俗。

朱寶意女兒恩慈現時身兼平面設計師及模特兒。（微博@THEYKNOW_offical）