曾之喬無私分享零副乳傲人D Cup三大秘訣　保養乳房不外擴不下垂

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曾之喬身材纖瘦，卻有傲人上圍，讓所有女人超羨慕！她常在社群PO出性感美胸照，也不藏私分享胸部保養秘訣，女孩別再只會羨慕，快跟著喬喬做~

總想脂肪長在乳房這位置！纖瘦的曾之喬大方分享擁有零副乳D罩杯的3大秘訣，愛美的女生們不要錯過喔～（點擊放大閱讀）▼▼▼

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食補讓胸更豐滿

想要有豐滿的事業線，要先有充足的營養。曾之喬從13歲開始，曾媽媽就幫她打好基礎，常以食補方式幫她保養，而她也會多吃含膠質的食物，豬腳、白木耳、海帶等，能補充膠原蛋白，維持肌膚的飽滿與彈性。奉勸還在青春發育期的女孩，別為了減肥而餐餐吃水煮餐，油脂對胸部發育很重要，美胸真的需要從小做起！已經過發育期的女人們，那就多吃點膠原蛋白，至少要預防流失啊！

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美胸運動，胸型up！

曾之喬大方透露胸要堅挺飽滿，可做「平板式運動」與「擠壓訓練」，將雙手的手肘併攏，雙手合掌並用力夾緊，想像胸部中間夾了1本書，接著向上提到肩膀的位置並停留至少10秒，過程中胸部要保持用力的狀態，每次做10~15下，就能擁有更立體、圓潤的胸形，同時還能瘦到手臂喔！另外，也能再加上擴胸、收胸運動，可以促進血液循環，絕對能讓胸型更漂亮。

穿對內衣，不下垂、不外擴

避免常穿Bra T、無鋼圈內衣，曾之喬強調「內衣一定要選擇包覆性強的」才能避免副乳產生，且肩帶與罩杯的支撐性也要好，能避免下垂，還有一個小秘訣，每次去廁所順手再調整一次內衣，確保胸部有被好好的包覆住，長期下來胸部就不會再走山、下垂了。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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