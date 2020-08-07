林秀怡（Kirby）有份與胡諾言、彭慧中一同主持新節目《我要做業主》，更在首集大談自己「上車」經歷，被指已從雪櫃解凍；日前，她在YouTube Channel分享中學黑歷史照片，更直言公開真的需要許多勇氣。

林秀怡在YouTube Channel分享中學黑歷史照片，更直言公開真的需要許多勇氣。（Kirby Lam@YouTube截圖）

分享中學黑歷史：入嚟前請做好心理準備



林秀怡於3年前成立YouTube Channel，近日則特別找回中學時期的照片，以影片方式與大家分享，她更以「慎入」為標題，指自己都嚇親，提醒大家需作心理準備。

除分享校服照，亦包括當年參加戲劇學會、外出逛街、做兼職以及謝師宴的照片，林秀怡在回顧照片的同時，不但自嘲自己樣貌像男生，亦加以描述當中的故事，如她騷出學生時期身穿體育服的照片，指在大腿上貼上膠布並不是因為受傷，而是希望遮蓋腿上的痣，直言不解為何要這樣做。

林秀怡指當時在大腿上貼上膠布並不是因為受傷，而是希望遮蓋腿上的痣。（Kirby Lam@YouTube截圖）

自嘲中學時期造型像師奶



林秀怡回憶自己的趣事，指當時十分流行眼下的臥蠶，以為不睡覺就能練到，因此很晚才睡覺。取笑從前的自己包包臉、單眼皮、水腫與擺出的甫士以外，亦自嘲當時的打扮像師奶一樣，如配戴星星鏈和耳環，加上髮型十分mk。

【按圖看】更多林秀怡中學黑歷史＝＝＞

+ 24 + 23 + 22

現時的林秀怡穿搭以褲裝為主，即使選擇裙裝，也傾向選擇長裙或闊身剪裁的款式。林秀怡喜歡將長身T-Shirt當成one-piece穿着，或是以長身外套、恤衫，配襯熱褲、球鞋，營造「下身失蹤」的感覺，拉長下身比例，打造長腿效果；另外，林秀怡亦喜歡編髮，包括馬尾、丸子頭、鬢辮等，更見造型感與青春。

【按圖看】林秀怡現時的穿搭造型＝＝＞

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林秀怡以外，圈中亦有其他女星隨成長階段由醜小鴨變得漂亮，甚或更女人味。

姚子羚

姚子羚被網民稱她為「表哥」。(elaine_yiu@Instagram)

姚子羚2002年加入無綫電視，亮相於2003年電視劇《當四葉草碰上劍尖時》，現已為花旦之一，出演多套劇集。

姚子羚的眼形比較尖長，因此網民亦為她製作出各式各樣的「表哥」改圖，將眼睛弄得如豆豉一樣，也稱她為「表哥」。對此稱呼，姚子羚曾接受媒體訪問表示起初頗為介意，但後來認為只是個花名，當是一個話題宣傳；亦試過在網民的改圖下大方回應：「表哥嚟啦～」然而，姚子羚於近年以化妝技巧改善了眼形問題，化上大眼妝容，愈見標緻。



回顧姚子羚過去的外貌＝＝＞

謝安琪

謝安琪（Kay）一度引起整容疑雲。(kaytse@Instagram)

謝安琪（Kay）近年來得到女神的稱呼，更一度引起整容疑雲；不時在社交平台分享張繼聰替她拍攝的美照，日前更受音樂圑體邀請和幾位音樂人各自拍片唱出《其實寂寞》，更以素顏出鏡，成為另一注目位。

不過，謝安琪於出道初期卻予人另一種不堪的印象。於2005年以28歲高齡出道，當時更頂着曲髮爆炸頭以及箍牙，雖然謝安琪不介意露出鋼牙，但仍是成為網民的話題；配合當時的造型，更帶幾分娘味。

回顧謝安琪過去的外貌＝＝＞

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【按圖看】更多經歷醜小鴨階段的女星＝＝＞

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黃翠如、馮盈盈等女星原來也愛使用親民手袋？＝＝＞（延伸閱讀）