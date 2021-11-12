《比悲傷》劇集版穩佔Netflix熱門10大　邵雨薇呢段對白最悲傷

Netflix《比悲傷更悲傷的故事》劇集版在上架後維持熱門排行名次前10名，不少粉絲整理劇中「10大金句」甚至「50大金句」，范少勳、王凈主演的「哲凱K與媛媛Cream」浪漫誓言，邵雨薇、白潤音「母子」對話催淚，搭配周興哲宣傳曲〈你不屬於我〉MV播放，更令粉絲再哭翻，MV短短一周近400萬點擊率。



《比悲傷更悲傷的故事》電影版打造許多金句經典，編劇呂安弦為劇集版「K&Cream」作金句延伸，例如范少勳、王凈到海邊關於「下輩子」的催淚對話，Cream說「我希望啊，下輩子可以早一點遇見你。」K：「笨蛋，我們一定會遇見的。」Cream：「要答應我喔。你一定要快點快點找到我。我方向感很差，我怕我會迷路。」K回答「不要怕，我一定會找到妳。」許多影迷此時紛紛淚崩。

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世上最難割捨的是親情，邵雨薇、白潤音「母子」對話最教人淚崩，影迷們直呼白潤音演出的「可樂」角色，對媽媽說的話句句真摯催淚：「我就是怕我以後不在了，妳就沒有別的家人了嘛。」、「我不知道另一個世界是什麼樣子，我一定會迷路，不知道怎麼回家看你們。」、「安以琪，我雖然有把我們家的地址背得很熟，但是妳還是幫我寫下來，放在口袋裡好不好？這樣不管另一個世界有多遠，我都還是能找到回家的路，回來看妳了。」看了播出，觀眾狂哭淚流不止。

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袁艾菲飾演的麗娜角色，在經歷情傷痛徹心扉後，一句「我曾經以為，單方面用盡全力去愛上一個人，是最悲傷的事，但在我遍體鱗傷後，我才發現，原來要用盡全力去遺忘那份愛，才是比悲傷更悲傷的事。」為角色下了註解。

而隨著周興哲的〈你不屬於我〉MV播放，邵雨薇、白潤音也在社群表示：「原來在另一個世界的可樂，一直在等待接媽媽走…不小心又哭了，好好聽的歌，好感人的故事。謝謝孝謙導演把可樂故事完成，謝謝周興哲感動的歌。」白潤音則稱：「沒想到MV這麼好哭，看完MV發現周興哲也是左撇子、單眼皮」，他說同學們很多小興星，大家都傳訊給他說因為MV而看了劇集。

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