全民造星IV︱治癒系何佩穩佔女團一席位？　強尼：幫Ian搵到個妹

ViuTV偶像育成選秀節目《全民造星IV》的女團首輪比拼已經進行得如火如荼，首周已有5.3點收視成ViuTV之冠，節目今年一改賽制變成一對一對戰，勝者晉身60強，而敗者則跌落復活區等候剩下的12個侯補名額，每集都有參賽者成為話題，周三晚（10日）播出的一集則有「女版Ian」之稱的何佩（何佩婷）跑出，皆因她甫出場已經令導師份外感親切，除了她的笑容和MIRROR成員Ian（陳卓賢）一樣有親和力，二人抱着結他登場的樣子和音樂風格頗為相似，強尼更笑言：「Ian拍劇我幫佢搵到個妹妹！」



何佩決心參加《造星IV》原來背後有着令人傷感的故事，她提起男朋友去年離世：「半年前都係處於情緒需要抒發嘅狀態，參加比賽嘅最終目的係可以為佢做少少嘢，佢一直好支持我做音樂，告別最親嘅人係一件好傷心嘅事，但亦係我人生嘅一個過程。平時都鍾意將自己嘅心情轉換成歌去紀錄，因為自己經歷嘅嘢一定會有其他人身同感受，所以希望自己嘅故事可以安慰同治癒到其他人。」

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何佩自彈自唱原創歌曲《Unknown》獲一眾評判好評，朱栢康大讚在她的歌曲中聽到有經歷：「呢樣對創作者、表演者係好重要，而我有被你觸動到，係Impressed。」當奴亦指想像到女團成員圍着她唱歌的樣子；鄭融則稱讚她為治癒系歌手；何佩最後成功以三盞紅燈，贏過16歲的Ariel（曾家瑩）晉級。

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何佩的觀眾緣的相當不錯，除了比賽片段在半天內極速突破2萬觀看，網民亦紛紛留言：「旁白未講我都已經覺得似Ian，雖然唔係行靚女路線，但靚聲幾好聽～唱得彈得，有實力，入唔入女團都要簽左佢先啦～」、「個人感覺何佩會係頭十位入面其中一個…」、「同Ian一樣笑容同歌聲有令人心都軟哂的感覺」。

全民造星IV︱女團要仙氣靚女理所當然？ 盤點復活區8大遺珠美女