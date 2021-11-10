全民造星IV︱治癒何佩獲封女版Ian　嘉嘉Auto-Tune唱歌遭花姐鬧爆

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星IV》逢星期一至五晚上9時30分播出，由強尼擔任主持、並由梁祖堯和許廷鏗（Alfred）擔任兩隊的導師嚴格訓練選拔出一隊全能女團，並將整個血淚交織過程完全呈現觀眾眼前。女團並非韓團專利，香港亦可以打造出能歌善舞、令人耳目一新的女團。



周三晚（10日）播出的一集，參賽者何佩婷（何佩）甫出場已經令導師份外感到親切，只因她的笑容和MIRROR成員陳卓賢（Ian）一樣有親和力，音樂風格也頗為相同，所以被網民喻為「女版Ian」。何佩的表演亦獲一眾評判好評，朱栢康表示她能夠令觀眾體驗到歌曲的情感，而備受感動。何佩指參加比賽的目的是希望能為離世的男朋友做一點事情：「佢一直好支持我做音樂，告別最親嘅人係一件好傷心嘅事，但亦係我人生嘅一個過程。平時都鍾意將自己嘅心情轉換成歌去紀錄。因為自己經歷嘅嘢一定會有其他人身同感受，所以希望自己嘅故事可以安慰同治癒到其他人」。

另外，17歲參賽者張嘉慧（嘉嘉）處事方式亦令花姐和導師們十分頭痛。在綵排時，嘉嘉用Auto-Tune演唱整首歌曲，令花姐大為不滿指責：「豈有此理，唔可以咁樣比賽㗎！如果咁，所有走音嘅都可以入圍喇，唱完成首歌都唔覺得自己走音喇？呢個係效果嚟，但唔駛成首歌都係咁呀？如果你咁樣嘅話，評判咪聽唔到你真聲囉！」不過被訓話後的嘉嘉似乎並沒有認真反省，反而笑指自己「嚟到呢度點都係賺咗」。

全民造星IV︱2號咖哩黃雅慧靚絕醫界 放下高薪厚職參賽有原因