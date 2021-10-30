專訪｜ERROR何啟華剖白入行辛酸　認想做影帝：等創作人搵到飯食

ViuTV開台短短五年，除了炮製出不少精彩電視劇、綜藝節目，還捧紅的男子組合MIRROR和ERROR，令全城掀起「鏡錯熱潮」。隨着ViuTV討論度愈來愈高，旗下藝人陣容愈來愈人強馬壯，一哥一姐的寶座之爭亦都愈演愈烈，至於這兩個位置的強力「爭奪者」ERROR成員阿Dee（何啟華）及娟姐（練美娟）就各有見地，先後憑《大叔的愛》Carman一角及爽直主持風格備受觀眾喜愛的娟姐被指「威脅」原一姐Hailey（陳俞希）地位，她就對一姐稱號直認不諱：「我係娟姐，我都係一姐，ViuTV唯一一個娟姐，取其字我都係一姐，我認嘅。」

撰文、剪接：葉詩

拍攝：葉志明

娟姐服裝：whynot_xx_



人氣急升、工作接踵而來，問起薪酬是否也三級跳，二人均指未出糧，娟姐說：「我未收到錢唔知道，做緊好似好多嘢，但銀碼仲未落戶口，所以未見到個分別同反差。」（葉志明攝）

ERROR代言之廣告在香港可謂隨處可見，阿Dee的IG追蹤人數更直逼30萬大關，至於一哥稱號，他就以大愛精神、有前瞻性地指出：「我希望一哥呢個名係公廁名，人人都可以掛有，無分你我，所有人都係一哥，咁就唔使去爭，（建立）新時代新秩序！」談起出席活動時支持者雯雯／羊群往往會借用《ERROR自救TV》中出現梗、配合動作大嗌：「支持何啟華一哥！」不過阿Dee就笑指：「我都分唔到佢哋係咪真心，我覺得係一種情緒壓抑，去發洩緊一啲嘢，其實同講粗口冇乜分別，呢句說話嘅存在係比大家發洩用，其實好過癮！」

（《ERROR自救TV》片段）

「係咪我唔得呢？」

阿Dee演藝事業日漸步上軌道，他直言出道初期有過迷失的時期：「嗰段時間都有唔開心，覺得點解出咗道都冇人搵我做戲，係咪我唔得呢，都有呢啲懷疑。」到後來觀眾漸漸從《花姐ERROR遊》、《ERROR自肥企画》等綜藝節目中看到他們「玩命式」拼勁而入坑，隨着人氣和知名度暴升，他亦終於能一步一步實現自己的演員夢：「我覺得有成功係終於做到比較貼近自己心目中想做嘅嘢，即係想拍戲，的確係《自肥》嘅彈出令到我嚟緊呢一年都多咗好多戲有興趣搵我，等我可以喺呢個領域繼續修行。」

阿Dee一步一步實現自己的演員夢。（葉志明攝）

娟姐講潛規則？「呢啲嘢唔使食飯㗎嘛？」

娟姐相對較幸運，從來對於做演員沒有太大的慾望，演技機會也是從天而降，而且首發已經拍得大熱劇集，然後演員工作接踵而來，不過她指不甘於只演「傻大姐」，自己仍有許多可能性：「以前表演慾都強，試咗新領域之後觀眾又幾喜歡，自己都有成功感，慶幸有機會接電影，都想試吓演唔同角色，唔淨係傻大姐，可能其他反派、斯文文青都得，我覺得自己仲有好多可能性，等緊啲導演監製嚟發掘我。」娟姐又幽默搬出娛圈「潛規則論」：「呢啲嘢唔使食飯㗎嘛？」

娟姐的大方率性人前人後如一，大概正因為沒有當藝人的包袱，觀眾才更喜歡她的真性情，她直言踏入娛樂圈這個大染缸並非為了名利：「好多人話入呢行一定要有虛榮感，好老實講我冇，誤打誤撞入咗嚟，做緊嘅嘢人哋喜歡又有滿足感，但都一路提自己唔好太沉迷呢種開心。」（葉志明攝）

辣王傳．專訪｜何啟華又中伏被呃信任 練美娟確信Dee曾辣到失禁

「阿Dee你做到啦！」 百般滋味在心頭

回想起為了實現夢想而捱過的日子，阿Dee直言百般滋味在心頭，當中以一段日常不過的回憶最為深刻：「我記得半年前一個人聽住歌行旺角，望到周圍嘅人突然諗返起以前嘅自己，我當時着緊一啲贊助嘅衫，呢啲衫係以前嘅自己要用好多時間去賺錢買返嚟，然後自己開心，當下覺得自己着住贊助都幾貴嘅衫，原來我已經可以着緊呢啲嘢，突然間諗點解會咁神奇，你追緊一樣嘢，然後當你置身其中嘅時候，你係冇諗過。」問起是否有種成功感，他就直言感慨的心情為多：「好戇X、好冇意思㗎，係有種感慨喺裏面，但我唔知點形容感慨緊啲咩：『阿Dee你做到啦喎！』辛苦咗咁耐，原來已經係喇，唔係開心、唔係滿足，係有辛酸嘅味道。」

點擊圖輯睇專訪靚相！

+ 35

隨着人氣而來的就是無形的壓力，說一路以來一成不變都是騙人的，當注視你的眼睛愈來愈多，一舉一動都隨之被放大，就必須提醒自己規範，阿Dee坦承自己在心態上改變不少：「你要顧嘅嘢多咗好多，可能係一單工作養緊幾多個人，又要保護一啲過去作品，有多啲Attention嘅時候你會冇咁free。」他直言無法不在意行人的目光，不過作為藝人就要「食得鹹魚抵得渴」：「就咁行出街都有壓力，着到好求其諗住有個Me time喺條街度浮遊，啲人望來望去你都會有壓力，有時間會想喺室內好似隻貓咁望下埲牆、睇下電視，呢一刻會享受呢啲廢三四個鐘嘅『貓Time』。」

娟姐自言一向少根筋，很隨心想做就做：「不過多人識咗之後變咗人哋嘅榜樣，我覺得公眾人物應該要有公眾人物要有嘅態度，就會輕輕注意下，唔同以前想講咩就講咩、想點就點，始終越來越多小朋友睇我哋節目。」（葉志明攝）

Dee希望有票房價值 娟姐開心最緊要

二人的事業都在今年立下一個里程碑，知名度大增、走在街上也有愈來愈多人認得，問起有否定立下一個階段的目標，阿Dee就指自己的目標始終如一是「影帝」，當社會都在討論「香港電影已死」的時候，他仍然堅持這個電影夢，希望能有「票房價值」為這個行業作出貢獻：「我想愈來愈多人鍾意我，如果我有票房價值，香港電影嘅未來就有當我一分力支撐住；我覺得呢個年代就係唔夠人有票房價值，香港電影係需要更多一堆有票房價值嘅人出現，就有更多創作人可以搵到飯食，電影係一個地方嘅語言，呢個係我嘅目標，我愈來愈紅就大家一齊好。」

娟姐思量一下，自言沒有為自己定立目標：「咁樣會唔會同條鹹魚冇分別？」然後她苦惱了一下，說出一個樸素，但也許今時今日更加難實現的目標，性格樂天的她說：「我嘅目標好簡單，日日都咁開心，每一天都盡心盡力做好每一個喜歡嘅工作；人哋每次見到我都好開心，咁就大家都好開心。」