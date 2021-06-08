粵港澳大灣區高質量發展指數報告：香港廣州深圳強化「三體」作用

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-08 22:00

6月6日，中國城市規劃設計研究院發佈了《粵港澳大灣區高質量發展指數報告》、《粵港澳大灣區碳中和研究報告》、《粵港澳大灣區通勤監測報告》等研究成果。

研究指出，粵港澳大灣區呈現出獨特的「高密度、強流動、多樣性」特徵：粵港澳大灣區的人口與經濟高度集聚，已超過東京灣成為亞洲最大城市連綿體，是全球人口密度最高的城市羣之一；民營經濟成為粵港澳大灣區發展的主力，人員、資本、信息、貨物等各類要素的高強度流動特徵形成區域緊密的網絡協同關係；極大提升了科技創新活力；「一國兩制」、三種貨幣、三個關稅區，塑造了大灣區最特殊、最稀缺的制度環境，特別行政區、社會主義先行示範區、自貿區等多元政策創新平台，提供了功能多元化與成本差異化的創新土壤。

研究同時指出，要素的高密度帶來巨量規模效應的同時，也導致生態環境退化和公共服務超載的脆弱性；在既有的全球化分工體系下，由於基礎科研與核心技術的制約，粵港澳大灣區也面臨缺芯少鏈的困境；制度多樣性的勢差也構築了阻礙區域要素流動的無形的「牆」。

研究認為，香港、廣州、深圳正在以「港澳系」、「環深系」、「廣佛系」強化三體的作用，形成更為緊密的協同發展格局。環境風景、人文服務、交通互聯 、開放包容、創新活力、產業發展等維度形成了六維網絡，正引導大灣區高質量發展。

研究以15項因子、85個核心指標，完善「三體六維」系統性指標體系框架，形成對大灣區的智能動態評估，旨在更加清晰地識別大灣區從世界工廠邁向世界級城市羣的新路徑，為城市羣破解單中心困境，邁向全域高質量發展提供一種新的範式。

研究認為，香港因突出的金融與國際化服務水平，優質的生態環境和人文服務，佔據領先地位。深圳以創新科技引領高質量發展，南山、福田的部分街道表現突出。廣州在各維度專項排名中均位居前列，核心功能在街鎮尺度呈現「多中心」分散佈局的特徵。澳門以多元交融的文化、優質的風景與服務，展現了美麗家園的城市品質。