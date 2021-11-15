換命真相劇透｜陳庭欣之死揭盅　蔣家旻突然失去記憶

《換命真相》第21集劇透



《換命真相》上集講到，距離維利大廈原時空倒塌的日子越來越近，時光（譚俊彥飾）為拖延永仁（林韋辰飾）破壞大廈的步伐，只好另闢蹊徑。時光意外在方芳（馮素波飾）家尋得歷史真跡，隨即以大廈內有古蹟為由，透過仲琪（林凱恩飾）聯繫古蹟辦，申請保護令暫停任何工程。張旻（鄧佩儀飾）得知在好色客戶手上救走她的人是時光，不解時光為何對她忽冷忽熱。維利大廈住戶紛紛搬走，楠叔（陳嘉輝飾）的單位及後水浸，時光察覺事有蹊蹺，接走方芳避開。怎料方芳不知就裡，回維利大廈取物，遇上地舖進行裝修工程，大廈似有倒塌危機！

以下內容有劇透，逃生門在此：

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用盡方法阻止。（《換命真相》劇照）

最新一集（21）講到，時光及時趕到維利大廈，以大廈有文物為由，及時阻止永仁的計謀，維利終於逃出「被倒塌」的命運，永仁勃然大怒。多年前於酒吧後巷跟筱筱（陳庭欣飾）糾纏的大衣男，突然在小小時光出現，更指明要預訂磨菇芝士蛋糕。三女決定把蛋糕製作出來，試探大衣男目的，卻被永仁的手下西門（羅孝勇飾）尋到機會毒害三女。家純（蔣家旻飾）吃下毒蛋糕，遇上寶劍（朱敏瀚飾）登門求愛，期間家純毒發。家純醒來後，完全忘記了跟寶劍之事……

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