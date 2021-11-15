女廚神Hilda與港姐冠軍陳曉華撞名　兩大美女全方位比拼邊個贏?

TVB的新綜藝節目《男神廚房》每一集都請來多位男神級的嘉賓炮製美食，不過焦點卻不及「美女試食團」的女嘉賓，當中擔任評判的女廚神Hilda更因出眾的外形搶盡風頭，成功在一眾亮麗的女星之中突圍而出而受到不少男性觀眾的喜愛。
由於Hilda的中文名「陳曉樺」與香港小姐冠軍Hera陳曉華一樣，因此一開始都有不少觀眾覺得混淆而認錯人，事實上，兩人其實論外貌論身材都不輸對方，互相被拿來比較的話，賽果又是如何的呢？
陳曉樺VS陳曉華邊個贏：
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