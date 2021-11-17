39歲周嘉儀素顏樣突變大媽　疑濾鏡失效女神樣「崩壞」？

有「翻版桂綸鎂」之稱的39歲前TVB新聞主播周嘉儀（Venus），自離開主播台後投身金融界，打拼六年後現已搖身一變成為證券公司的市場部總監。屋村妹出身的周嘉儀更愈變愈富貴，不但經常出入高級地方，更周身名牌衫名牌手袋及首飾，而且外貌亦保養得宜，即使已退居幕後仍然美貌不輸女明星。雖她最近因為眼睛受傷而要休養兼戴眼鏡，失去華麗裝扮和妝容後的周嘉儀被指猶如濾鏡失效，不過女神仍無懼以「崩壞」樣示人，勇敢面對真實自己！



周嘉儀當年憑甜美外貌受到外界關注，甚至被評為「最美新聞女主播」。（venuskychow@IG）

周嘉儀現已搖身一變成為證券公司的市場部總監，而且生活更愈變愈富貴。（Instagram：@venuskychow）

周嘉儀以前都曾經公開過自己的素顏面貌，當時獲不少網民大讚皮膚超好兼少女感十足，可惜最近因為眼睛受傷無法戴「大眼仔」要戴上眼鏡，令她不得不展現自己最真實的一面，再加上她配搭一身輕便又樸實的造型，瞬間與之前的女神樣判若兩人。雖然因為眼睛受傷而令周嘉儀顏值大跌watt，但不少網民都大讚她夠真實，對於自己的瑕疵毫不遮掩，不會過度Ｐ圖令照片驚嚇失真，勇於做自己反而可愛。

周嘉儀戴眼鏡之後與之前判若兩人。（Instagram：@venuskychow）

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