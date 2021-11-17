楊丞琳出道21周年IG感性發文　零變化少女外貌成粉絲焦點

現年37歲的台灣女歌手楊丞琳，無論在歌壇、影壇還是電視圈都有所成就，現已成功撇下昔日的「可愛教主」身份，搖身一變成為得到「三金藝人」及「全能天后」美譽的全方位藝人。今日（16日）是楊丞琳出道21周年的日子，她在Instagram發文感謝粉絲多年來的支持，又表示自己會繼續用更多的作品回饋歌迷的愛，不過最受到關注的是她那不變的少女外貌，令粉絲不禁慨歎只有自己變老，楊丞琳卻愈變愈年輕，一點也看不出是出道21年的樂壇大前輩。
楊丞琳在IG發文感謝粉絲多年來不離不棄一直支持自己：「除了感謝，真的就是感謝。這麼多年來，何其幸運，有你們這些強而有力的後盾，給予我百分之百的支持和鼓勵。未來我依然會用作品，回饋大家的愛！」她又祝福粉絲們好好度過自己的人生：「別忘了我們的約定－過好自己的生活，再來關心我。即使你們的人生一定有比我更重要的人事物，但我知道，你們對我的愛是不會因此而減少的，對吧～」
點擊回顧楊丞琳出道以來的變化：
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