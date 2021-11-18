蝦頭視AK作姊弟戀性幻想對象　小儀直認對Edan肥仔心動

蝦頭（楊詩敏）和連詩雅（Shiga）主持的新節目《絲打圍爐》日前邀請到小儀做嘉賓，齊齊圍爐講兩性關係擦出不少火花，蝦頭先「串」Shiga平胸，小儀又大爆蝦頭的戀愛史，Shiga更自爆不介意忘年戀，能接受另一半大自己二十年。三人更在節目分享分享性幻想的對象，爆炸性的言論一發不可收拾。



蝦頭（楊詩敏）和連詩雅（Shiga）主持的新節目《絲打圍爐》日前邀請到小儀做嘉賓，齊齊圍爐講兩性關係擦出不少火花。

Shiga表示另一半大自己20年亦不介意，至於蝦頭就覺得小時候18、9歲時，想有個年紀大十年的另一半照顧，但人愈大卻反而想照顧別人。小儀表示就算對象比自己年輕自己20年，只要思想搭通到，都會有幸福感。蝦頭隨即問小儀，經常與MIRROR和ERROR合作，有沒有心動過？小儀諗都唔諗就答：「Edan！」，大讚Edan形象全面，搞笑又得，認真又得，她又坦言肥仔份人幾好，都非常心動。

小儀坦言對Edan和肥仔心動！

小儀揀Edan做心動對象。（Instagram：@kittyyuen）

節目尾段玩小遊戲，各人要抽一個問題回答，選擇不回答或答得不夠好多要受罰，而Shiga就因為答得太行以被懲罰。蝦頭抽到的的問題是「圈中忘年戀和姊弟戀的性幻想對象」，她毫不猶疑答「四哥同AK」（謝賢和江𤒹生），因為四哥夠壯、又識哄人應該好好玩，而AK就又靚仔又大隻！

蝦頭選擇AK做姊弟戀的性幻想對象！（Instagram：@_kisang_）

AK@MIRROR《三個字》MV挑戰演內心戲 超有感染力睇到勁心噏