Jeffrey微電影霸氣吻MC張天賦　蘇皓兒腐女上身愛睇hehe

近年BL風潮在全球愈來愈普及，繼香港早前推出港版《大叔的愛》令「田牧CP」（Edan呂爵安及Anson Lo盧瀚霆）爆紅之後，連Jeffrey（魏浚笙）和MC（張天賦）都加入組成CP！他們早前聯同蘇皓兒（Chloe So）一同拍攝微電影《末日同學會》，唯一的女生蘇皓兒卻慘成電燈膽，只能親眼望住Jeffrey和MC兩人暗生情愫兼上演咀嘴戲碼，獲不少粉絲留言，希望Jeffrey和MC之後可以拍後續作品，繼續甜蜜落去。



MC（張天賦）和Jeffrey（魏浚笙）在微電影中上演咀嘴戲碼。（Instagram：@mcheung1201）

唯一的女生蘇皓兒卻慘成電燈膽！（Instagram：@mcheung1201）

三人在微電影中飾演好朋友，並在每一次聚會的時候抽一張在學生時期寫的「人生冇得後悔嘅一百件事」紙條，結果有一次抽中了「拍一條有10000 Like的影片」，結果Jeffrey和MC就即場上演一段Hehe情節，兩人更真的錫落去，令拍片的蘇皓兒馬上「腐女」上身，面上難掩興奮表情，獻完吻的Jeffrey亦忍不住無奈表示：「淨係得啲hehe post先可以過萬like㗎咋！」

三人在微電影中飾演好朋友。（Instagram：@mcheung1201）

MC在微電影中確實暗戀好友Jeffrey，不過卻因為對方工作太忙碌而嘈交，雖然最後兩人和好如初兼繼續三人行，但不少網民都覺得MC無法將愛說出口非常婉惜，紛紛希望可以推出後續的故事。MC在Instagram發文，笑言自己現實中沒有愛上Jeffrey：「作為一個pro嘅表演者，一切純屬演技，我係唔會戲假情真嘅！」雖然疑似落閘，但如果兩人繼續以CP身份合作，相信一眾粉絲一點也不介意！

MC在微電影中確實暗戀好友Jeffrey。（Instagram：@mcheung1201）

他的心意之後被蘇皓兒發現。（Instagram：@mcheung1201）

雖然最後兩人和好如初兼繼續三人行，但不少網民都覺得MC無法將愛說出口非常婉惜，紛紛希望可以推出後續的故事。（Instagram：@mcheung1201）

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