陳柏宇關注捕殺野豬「動物有生存權利」　鍾舒漫：盼政策能被重整

北角上周發生野豬咬傷男輔警事件,漁護署隨即執行「捕殺令」,日前在香港仔深灣道以食物誘捕並「人道毀滅」7隻野豬,做法在社會引起軒然大波,多名藝人在社交媒體發布文字表達關注。MIRROR成員Anson Kong(江𤒹生)在IG限時動態稱:「生命平等,在地球上,每個生命都應該有權利去生存。」許志安在IG貼出寫有「小心野豬出沒」的告示牌寫上:「小心呀,識閃呀,地球危險呀。」陳柏宇亦貼出野豬相片,並以野豬第一身寫道:「I FIGHT FOR SURVIVAL」、「動物和人類一樣有生存的權利」。鍾舒漫亦分享相關新聞寫下感受:「They have right to live… 既然已成事實,可否不要再有第二次?盼政策能被重整,用愛出發去處理,令人與動物能夠繼續友好相處。」



