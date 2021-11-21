大佬B吳志雄內地再開逾三萬呎新店　公開招工被指出手太低

曾在《古惑仔之人在江湖》中飾演「大佬B」的吳志雄自從淡出影圈後，轉戰內地發展，除了四出登台唱歌之外，還進軍飲食界，在內地開設私房菜及火鍋店，生意搞得有聲有色。今年7月，吳志雄宣布自家餐廳的旗艦店正式動工，新店超過3,000平方米（約32,291平方呎），相隔四個月舖頭已經裝修好，片中所見店內裝修豪華，非常有格調，同時亦Post出招聘訊息，不過就引來爭議。



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根據招聘啟事所示，員工每天工作9小時，月休4天，包食宿，而人工方面月薪就是4,000到6,500元人民幣，但不少網民就認為人工太低：「深圳來說工資偏低了吧」、「這個工資慢慢招吧」、「比我鄉下的還低」、「經理不如我們服務員的工資」、「這工資連三線城市都不如」，對此餐廳方面就回覆：「你來做老闆」，似乎對於網民的留言有點不滿。

近年吳志雄的飲食生意愈做愈大。（影片截圖）

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現年67歲的吳志雄出身江湖，其後透過主演電影《監獄風雲》而進入影圈，而他在《古惑仔》中飾演的大佬B更令人印象深刻。不過吳志雄在1999年因投資失利而負債累累，翌年有傳當時他帶着僅餘的200元到內地投靠朋友，之後開始在內地登台演出，有指他高峰期一個月唱20多場，每月收入過百萬元，賺到盆滿缽滿。近年吳志雄的飲食生意愈做愈大，有傳他身家過億，不過他就拍片否認。雖然今次招工被指出手太低，但就有網民就指除了基本人工之外，還會有獎金、補貼、績效提成，相信月薪應該不止這麼少。