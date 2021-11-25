十月初五的月光｜佘詩曼演君好才真正喜歡做戲　曾被罵戲屎想退出

《十月初五的月光》中，何依婷飾演君好一角，一定會被網民拿來跟舊版《十月初五的月光》的佘詩曼來比較，誰演得更好更神似相信是各有喜好，但君好這個角色絕對是阿佘的經典之作，連她自己也說因為演過《十月初五的月光》後才真正的喜歡上做戲。

君好出場。（

+ 3

在大陸綜藝節目《熟悉的味道》，阿佘被問到剛入行時有否被人說過不會演戲，她想也不想就說了：「有！」

佘詩曼在《延禧攻略》是一名奸角，亦因此劇在內地爆紅。（劇照）

「有，說我不會演戲，我想退出娛樂圈啊！那個時候我已經盡力而為了我覺得，所以我說，可能我不適合在演藝圈。那後來因為沒有停過，一直一部接一部，然後就沒有時間思考退出。我記得有一場戲是要哭的，因為我演的是別人的老婆，婚姻有問題的那種，我哭不出來，我想笑。然後他們等了好久，我要滴眼藥水。後來拍《雪山飛狐》，那個時候我的對手教我很多很多東西，他是學院派，然後就好一點。」

佘詩曼在大陸綜藝節目《熟悉的味道》大爆當年想退出娛樂圈。（網上圖片）

「我開始喜歡是《十月初五的月光》，因為那個戲我終於不用哭，因為之前拍的《雪山飛狐》甚麼的，都要哭得很可憐，我不是那樣的人，我不喜歡常常要哭的，然後《十月初五的月光》正好就是開朗的，所以我就演得很自在很開心。」

阿佘1997年有著港姐季軍的光環，在1998年開始拍劇，，一開就開三套，分別是《雪山飛狐》、《刑事偵緝檔案IV》和《生命有TAKE2》，而且都是女主角。《生命有TAKE2》是在1998年4月拍攝，好大機會是第一部劇集，而且真的是做別人的老婆，所以阿佘口中那部令到她想退出娛樂圈的戲，應該就是這部劇集。

當年佘詩曼是飾演郭耀明的老婆。（網上圖片）

同場加映：TVB台慶2021｜54年以來十套最精品處境劇 口碑至強係邊一套？