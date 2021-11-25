奇遇·人間角落｜愛犬離世過程殘忍　李冰冰爆喊：走的時候有點慘

內地推出的綜藝節目《奇遇·人間角落》大受好評，透過明星在民間尋找不同故事，用紀實的手法拍攝感動不少網友。而最新一集就邀請了女星李冰冰擔任探訪人，在過程中就勾起了她一段傷心回憶，講起過去養的狗狗離世故事，讓她情緒崩潰在鏡頭前爆喊，事關狗狗的離世非常不人道，導致她留下陰影從此不敢再養狗狗。

李冰冰體驗寵物殯葬師的工作，過程中不禁勾起傷心回憶。（《奇遇·人間角落》微博圖片）

在今集節目中主要以動物為主題，李冰冰同歐陽娜娜共同體驗寵物殯葬師的工作，在過程中她們接觸了多位因動物離世而舉行告別式的故事，在成都一間 「天堂事務所」同主人送牠們走完生命最後一程，見證主人分享同寵物之間的日常點滴，依依不捨的畫面非常令人動容，令在場不少人都忍不住流下眼淚。

然而在探訪工作過程中，李冰冰卻自爆自己好喜歡狗狗，但因為一個不好的回憶令她至今不敢養狗狗，提起的時候顯得非常傷心：「我特別喜歡狗，特別是大狗，我一看到大狗就簡直了。因為我也養過一條狗，後來牠那個。我那個狗都養了二三十年前了，我上大學之前的一個狗，後來牠走了，牠走了我就沒有再養過，不敢養，不能提。」還表示牠走的時候有點慘。

李冰冰曾養過狗狗叫汪汪。（影片截圖）

當她在訴說自身故事的時候，旁邊共同一起工作的殯葬師沒有追問下去，直到他們一行人回到「天堂事務所」工作時，殯葬師再次提起她養過狗狗一事，此時她才詳細訴說這一段不好的回憶，更講到情緒有些崩潰，在鏡頭前爆喊。原來她從前同家人住在一處有院子的家時，養過一隻狗狗叫「汪汪」，後來家裡條件好一些，同時為照顧媽媽心臟病的問題，他們一家人就搜到樓房型的屋宇中，但因為大樓規定不可以養大型狗關係，所以他們只能將「汪汪」託付給後來買下家中舊房的主人：「我們遇上的第一個主人特別好，然後我們說你買我們房子我們沒別的條件，就是有一個條件幫我們養着這條狗，對牠好一點。我們也會常來看牠，他說特別好，他說我們也就覺得安全，所以養條狗挺好的就是有一個看家護院的。」這期間李冰冰一家人亦時常到舊家探望汪汪，汪汪亦認得出他們。

在「天堂事務所」工作時，李冰冰講起養狗一事。（影片截圖）

一邊講一邊哽咽落淚。（影片截圖）

但沒想到之後買下房子的第一任住戶亦將房子賣了出去，汪汪讓第二住戶照顧，但這一任住戶的行為非常殘忍，讓李冰冰感到痛心不已：「我爸有一次再回去看牠的時候呢，我爸就問那個主人說汪汪呢？然後主人就說汪汪死了，他也知道汪汪老了就該走了，可是我鄰居跟我爸說汪汪不是走的，然後那個人說汪汪好像是讓他們給送到飯店裡去了。」言下之意就是汪汪被賣到狗肉飯店屠宰，如此殘忍的手段讓李冰冰不敢回想，亦因為如此令她不敢再養狗狗。

汪汪的離世原來是被人送去「狗肉飯店」宰殺。（影片截圖）

事實上，針對「狗肉飯店」這個話題，內地網紅「狗語者老湯」曾拍片表示，內地根本沒有專業化的肉狗養殖場，因為成本太高關係不划算，所以賣到飯店裡的狗狗基本上都是寵物狗，是一些偽愛狗人士因為不想養了，所以低價賣給狗肉販子，這個主要是狗肉飯店主要的來源，當然還存在着偷狗的行為。

內地網紅「狗語者老湯」拍片表示，狗肉飯店主要的來源其實是偽愛狗人士造成的。（影片截圖）

而在內地要數狗肉飯店絕對不得不提廣西玉林，事關當地有一個民間自發而成的狗肉節相當出名，同時引起許多愛狗人士反感，據指出當地每年的狗肉節約有超過1萬隻狗狗被宰殺，手段相當殘忍。

廣西的狗肉節曾遭到愛狗人士強烈反對。（影片截圖）