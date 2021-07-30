李冰冰雜誌封面照涉嫌「辱華」　攝影師火速滅火︰我們都很愛祖國

內地女星李冰冰出道多年名聲早已揚威海內外，而外貌與實力都備受肯定的她亦是時尚界的寵兒，不時受邀出席時尚品牌活動同為雜誌拍攝。不過，近日她為某雜誌拍攝的一張封面照卻惹來「辱華」的嫌疑，背景使用了「龍」的元素，為此負責拍攝該封面照的攝影師立即發文道歉。

李冰冰最近為雜誌拍攝，封面照被指有「辱華」的嫌疑。（李冰冰工作室微博圖片）

「龍」絕對是代表中國文化好重要的元素之一，而在李冰冰拍攝的封面照可見，其背景繪畫了一個大紅色的滿月圖案，內裡則印有一條S型的龍。正正因為使用了這種形狀的「龍」元素，所以被廣大網友砲轟有「辱華」的嫌疑。因為有細心的網友指出，李冰冰背景呈現的「龍」是出自於早期荷里活電影中，經常描繪中國反派形象時所使用的圖案。

背景照被指使用不當。（微博圖片）

因為在早期荷里活電影中，美籍華裔女星黃柳霜經常被塑造成扭曲的東方形象，帶有一種反派﹑負面的含義，其主演的電影《龍女》背景照則使用了「龍」的圖案，而巧合的是李冰冰的封面照所使用的「龍騰」同《龍女》背景照非常相似，所以在這種情況下不禁讓網友覺得李冰冰的封面照似乎帶有種族歧視的意味。

李冰冰的封面照被指同黃柳霜的《龍女》照非常相似。（微博圖片）

對此，負責是次封面照的攝影師張家誠則在一位時尚博主的微博貼文底下留言道歉：「關於這次拍攝調研不足造成的問題我在此給大家道歉，日後對元素的應用會更嚴謹。我本人非常喜歡中國文化，也一直通過自己的綿薄之力在社交平台上輸出中國文化。犯錯了就該認錯，謝謝徐老師和網友的批評，但不希望有心之人借此機會污衊我和雜誌ruhua（辱華），我們都很愛自己的祖國！最後，感謝大家的監督！」目前雜誌方已將封面照迅速下架。

攝影師張家誠道歉。（微博圖片）