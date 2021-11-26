香港電台周五（26日）拍攝新問答節目《知情識趣31》，這也是新創作總監馬浚偉上任後的新搞作，據悉將一連製作兩輯、歷時半年，而今日參與錄影的包括劉心悠、梅小青、林奕匡及吳若希，均由馬仔碌盡人情卡。馬浚偉隨即透露港台電視將在明年1月迎來大規模改革：「全部節目都有全新編排，亦有好多新節目推出，我手頭已經有三個，其中一個重頭節目係《知情識趣31》，另外有音樂節目《獅子山下好音樂》，同粵劇前輩林家聲嘅26套戲部加一個特輯，亦籌備緊其他節目。」



《知情識趣31》將開放予全香港初中生參加，並設四集名人版，今日參與錄影的一集包括劉心悠、梅小青、林奕匡、吳若希。（葉詩攝）

說起近來的樂壇新秀就不得不提人氣男團MIRROR，問起他們會否也參與其中，馬仔說：「其實一直都有請，我嘅節目都成日請Viu嘅嘉賓，不過係佢哋嘅期排到未？唔係我哋請就有時間嚟，我係絕對Welcome！第一輯係單一歌手，第二輯可能就邀請埋樂隊同團體，TVB、Viu、Cable、亞視有歌手我都歡迎，素人Busker我哋都有邀請。」

馬浚偉話MIRROR期太Full！（陳順禎攝）

近年電視圈在ViuTV加入後愈來愈熱鬧，無綫亦竭力進行改革，馬浚偉亦喜見良性競爭：「咁樣Pool先會做得大，一去到惡性競爭就乜都唔使講，只會做死個市場，所以而家係要互相合作。即使我喺TVB大，我都會睇ViuTV，《全民造星》、《口罩小姐》我都有睇，所以我嘅立場就係全面開放、唔好分，令炎明熹、MIRROR又好，最好個個台都去，邊個勁夠膽嚟挑戰嘅就嚟，咁先係好。」他亦理解道出這樣的改變需時：「大家為咗一個最大方向而唔計較係要時間，但我睇到嘅就係要朝呢個方向行，如果唔係就冇得行，個個都閉門造車，閂房門話自己係最好，唔應該係咁。」

馬浚偉喜見電視界有良性競爭。（葉詩攝）

至於在樂壇日漸百花齊放的今天，會否有可能重現四台聯頒音樂大獎，馬浚偉數數手指，提及今時今日加上ViuTV及Cable已是六台，他提議道：「六台聯頒！我上次已經建議過，我訪問何麗全已經同佢講搞個六台聯頒，大家都有利，唔好諗到點解我啲人要幫你，想個工業好就必須要摒棄呢啲個人企業化，唔畀佢埋嚟、又唔畀你出去，咁點會健康？」

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屬一代港人集體回憶之電視劇《十月初五的月光》近日找來新班底重新製作，馬浚偉坦言：「冇睇新版，太多嘢做冇時間睇，但我知有新君好、初哥哥同禮信，真係唔好比較，冇比較冇傷害，新演員都有用心去做就好，唔需要同以前比較。」對於有觀眾狠批TVB炒冷飯兼毀經典，他就說：「千祈唔好講破壞，我哋童年回憶嚟嘅，始終要畀返欣賞空間新演員，容許下佢哋未做到最好。」