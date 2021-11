張敬軒爭我最喜愛男歌手有壓力　喜見樂壇恢復健康：鍾意良性競爭

張敬軒周四(25日)出席品牌活動,獲逾百粉絲撐場,人氣依舊。談到將舉行《Hins Live in Hong Kong The Next 20》一連15場紅館演唱會,門票更在短短半天內售罄,張敬軒透露準備工作正如火如荼進行中:「呢段時間會開始綵排、進入fine tune階段,盡量喺開騷前一個星期打磨到佢已經成型,第一場嘅質素就會好好多。」他又坦承場數多自有其好處:「可以唱嘅歌多啲,每晚嚟嘅觀眾聽嘅歌都會有丁點唔同,嘉賓都唔同。」



張敬軒甫登場已引起全場尖叫,他亦相當暖心隨即走到門外與粉絲打招呼。(梁碧玲攝)

張敬軒日前孖七仙羽師傅拍《軒公敲碗》及《七福星》,他直言跟師傅合作相當有趣:「佢成日都有好多金句,同黎生(黎明)有得揮,七師傅係一個好有正能量嘅人,睇節目佢成日無定向以為佢是但噏,但佢全部嘢都有根有據,係一個十分有智慧嘅導師。」張敬軒又自爆師傅除了叫他「張劍謙」,更賜他一個霸氣新朵名為「Super J」:「師傅話拍攝嘅地方係柴灣,所以叫我柴灣Super J,簡稱柴J,唔好問點解。」

張敬軒指七師傅有好多金句。(梁碧玲攝)

叱咤樂壇頒獎禮最受歡迎男女歌手、組合投票進入白熱化階段,張敬軒晉身最後8強直言心情興奮:「舊年因為疫情冇得做大嘅頒獎禮,所以今年有得演出、有演唱會都好珍惜,所有嘢都唔係必然。」他續言:「當自己決定要認真去遊樂場玩,每一個遊戲都會好享受,例如呢段時間拉票睇住票數上上落落都幾得意,都係一個動力喺一個新潮流之中畀大家睇到自己。」張敬軒表示拉票絕招為「以誠意打動」大眾:「作為一個入行廿年、有一定年資嘅歌手,想話畀大家聽初心仍然喺度,仍然畀心機做歌、做音樂。」

今年樂壇百花齊放、許多新秀一躍而上,我最喜愛獎項的競爭亦顯得尤為激烈,同為8強的競賽男歌手包括:姜濤、Anson Lo(盧瀚霆)、林家謙等,張敬軒認同今年對手強勁:「除咗有各自嘅音樂理念,有啲又好跳得、唱得又寫得、乜嘢類型嘅藝人都有,對於我嚟講係有壓力,呢個亦都係好玩嘅地方,令到你唔好故步自封,刺激自己喺一個新局面做出唔同嘅作品。」

張敬軒直認今年爭獎有壓力。(梁碧玲攝)

談起今年為張敬軒出道20周年,作為一個里程碑會否也希望得獎去迎接另一個新階段,他認同道:「每一個獎項、尤其大獎對我呢個里程碑來講係有特別意義,例如生日有人送一份特別禮物畀你係好值得開心;但始終都希望成個樂壇係有個氣氛,畢竟自己都係一分子,淨係一個人玩、或者一個人得到歡呼,我自己係唔享受,我鍾意所有人有良性競爭、樂迷有唔同選擇,呢個先係一個健康嘅樂壇,所以今年嘅局面就好好,包括:MIRROR、家謙、MC(張天賦)、ANSONBEAN(陳毅燊),大家都有唔同受眾、唔同面貌,我特別開心係有好多樂隊,例如per se都有好多機會畀到佢哋,今年樂壇咁蓬勃我係開心。」