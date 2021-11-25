張敬軒爭我最喜愛男歌手有壓力　喜見樂壇恢復健康：鍾意良性競爭

張敬軒周四（25日）出席品牌活動，獲逾百粉絲撐場，人氣依舊。談到將舉行《Hins Live in Hong Kong The Next 20》一連15場紅館演唱會，門票更在短短半天內售罄，張敬軒透露準備工作正如火如荼進行中：「呢段時間會開始綵排、進入fine tune階段，盡量喺開騷前一個星期打磨到佢已經成型，第一場嘅質素就會好好多。」他又坦承場數多自有其好處：「可以唱嘅歌多啲，每晚嚟嘅觀眾聽嘅歌都會有丁點唔同，嘉賓都唔同。」



張敬軒甫登場已引起全場尖叫，他亦相當暖心隨即走到門外與粉絲打招呼。（梁碧玲攝）

張敬軒日前孖七仙羽師傅拍《軒公敲碗》及《七福星》，他直言跟師傅合作相當有趣：「佢成日都有好多金句，同黎生（黎明）有得揮，七師傅係一個好有正能量嘅人，睇節目佢成日無定向以為佢是但噏，但佢全部嘢都有根有據，係一個十分有智慧嘅導師。」張敬軒又自爆師傅除了叫他「張劍謙」，更賜他一個霸氣新朵名為「Super J」：「師傅話拍攝嘅地方係柴灣，所以叫我柴灣Super J，簡稱柴J，唔好問點解。」

張敬軒指七師傅有好多金句。（梁碧玲攝）

叱咤樂壇頒獎禮最受歡迎男女歌手、組合投票進入白熱化階段，張敬軒晉身最後8強直言心情興奮：「舊年因為疫情冇得做大嘅頒獎禮，所以今年有得演出、有演唱會都好珍惜，所有嘢都唔係必然。」他續言：「當自己決定要認真去遊樂場玩，每一個遊戲都會好享受，例如呢段時間拉票睇住票數上上落落都幾得意，都係一個動力喺一個新潮流之中畀大家睇到自己。」張敬軒表示拉票絕招為「以誠意打動」大眾：「作為一個入行廿年、有一定年資嘅歌手，想話畀大家聽初心仍然喺度，仍然畀心機做歌、做音樂。」

今年樂壇百花齊放、許多新秀一躍而上，我最喜愛獎項的競爭亦顯得尤為激烈，同為8強的競賽男歌手包括：姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、林家謙等，張敬軒認同今年對手強勁：「除咗有各自嘅音樂理念，有啲又好跳得、唱得又寫得、乜嘢類型嘅藝人都有，對於我嚟講係有壓力，呢個亦都係好玩嘅地方，令到你唔好故步自封，刺激自己喺一個新局面做出唔同嘅作品。」

張敬軒直認今年爭獎有壓力。（梁碧玲攝）

談起今年為張敬軒出道20周年，作為一個里程碑會否也希望得獎去迎接另一個新階段，他認同道：「每一個獎項、尤其大獎對我呢個里程碑來講係有特別意義，例如生日有人送一份特別禮物畀你係好值得開心；但始終都希望成個樂壇係有個氣氛，畢竟自己都係一分子，淨係一個人玩、或者一個人得到歡呼，我自己係唔享受，我鍾意所有人有良性競爭、樂迷有唔同選擇，呢個先係一個健康嘅樂壇，所以今年嘅局面就好好，包括：MIRROR、家謙、MC（張天賦）、ANSONBEAN（陳毅燊），大家都有唔同受眾、唔同面貌，我特別開心係有好多樂隊，例如per se都有好多機會畀到佢哋，今年樂壇咁蓬勃我係開心。」